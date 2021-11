Eva Copa: «Todo lo toman como desestabilización y no es así, queremos socialización»

Fuente: lostiempos.com

Copa se refirió a la Ley 342 del Plan de Dearrollo 2021-2025, que fue sancionada por el Senado y que es centro de críticas desde distitntos frentes.

“Nosotros no queremos que se malinterprete algún tipo de declaración en temas de movilización porque todo lo toman como desestabilización del Gobierno y no es así; lo que nosotros queremos es que se nos pueda socializar porque parece que a nuestros diputados y senadores no les da la gana de socializar temas tan importantes que se tratan en el Legislativo y afectan a nuestros municipios”, afirmó la alcaldesa a la Red Uno.

Varias leyes han sido criticadas porque no fueron socializadas antes de su aprobación. Es el caso de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, la Ley 342 de Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 y también la Ley de Ascensos en las Fuerzas Armadas.

Las alcaldías y universidades estatales rechazaron la Ley 342 porque vulnera las autonomías y no se las toma en cuenta en la planificación de políticas nacionales.

“Lamentablemente, parece que la ministra no conoce el procedimiento legislativo. Una ley (cuanto todavía es) anteproyecto debe ser socializada con las instituciones involucradas y en este caso con los gobiernos departamentales, municipales y las universidades, además de otros órganos del país, con soberbia no vamos a llegar a ningún lado”, dijo Copa.

Copa aclaró que no discute la ley sino que ésta no se socialice antes de su aprobación.

“Entonces, lo que nosotros queremos y exhortamos a la Asamblea (Legislativa) es que no está bien que hagan las leyes ‘entre gallos y media luna (noche)’; lo que nosotros queremos es que socialicen con los sectores involucrados estas leyes”, insistió.

La alcaldesa dijo que se debe dialogar y no llegar al conflicto.