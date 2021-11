Eva Copa y Carla Ortiz inician el plan de forestación en El Alto

La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, junto a la actriz y activista medioambiental Carla Ortiz dieron paso, el jueves, al programa de forestación con el plantado de árboles en la jardinera central de la avenida Julio Cesar Valdez, con la premisa de dejar un futuro mejor y más saludable a las nuevas generaciones.

Fuente: El Alteño

“Quiero que mis hijos tengan lugares verdes para que se puedan oxigenar, que mi hijo use su bicicleta en las ciclovías, quiero que los pequeños que tenemos en los centros salgan, quiero sacarlos de los centros infantiles y traerles a estas áreas verdes para que puedan cuidar estas plantas, que le pongan un nombre y que sepan cuidar”, dijo en el acto realizado para dar paso al plantado de pinos, álamos, acacias y otras especies de árboles.

Acotó que “el amor y cuidado que tenemos a estas plantas y el medio ambiente también acaba con la violencia que vivimos todos los días los alteños, porque con ese cuidado damos valores a las wawas para que aprendan a ser responsables y cuidadosos, porque, así como cuidamos esta planta, tenemos que cuidar a las mujeres”.

En la oportunidad, la primera autoridad del Municipio alteño cuestionó la actitud de algunas personas que se oponen a la ejecución de este tipo de proyectos, “¿Realmente queremos cuidar a nuestras nuevas generaciones y el bienestar de nuestros hijos o nuestros nietos? Tenemos que unirnos para combatir el calentamiento global, ¿Qué hacemos nosotros? ¿Vamos a sentarnos y cruzarnos de brazos? ¿Y los que vienen atrás?”, preguntó la Alcaldesa.

LA ACTRIZ

Por su parte, la reconocida actriz boliviana, Carla Ortiz indicó que “cuando vengo con amigos extranjeros lo primero que ven es El Alto y ven una ciudad seca, de cemento y ladrillo, cuando la señora Eva Copa me cuenta y me dice que va plantar 100.000 arbolitos yo me sentí alteña y me emocioné porque por fin van a tener una ciudad estética y hermosa, van a respirar un aire puro y purificar su cuerpo, mostrarle a sus hijos que El Alto es una ciudad completamente diferente a la que dejaron sus padres y abuelos”

Junto a los activistas medioambiental Claudia Cárdenas, Alexis Dessard y Cardamomaso se sembró los plantines en la jardinera de esa céntrica avenida alteña, hasta donde llegaron para dar inicio al proyecto Alfombra Verde, proyecto que se extenderá a todos los distritos de la ciudad de El Alto.

Finalmente, la secretaria de Medio Ambiente, Nayda Veizaga, indicó que los viveros municipales cuentan con 100.000 platines listos para ser distribuidos a los vecinos y acotó que no se trata solamente de plantar los árboles sino de contemplar espacios de recreación, como ocurrirá en ese lugar del Distrito Municipal 3, donde además de un pequeño bosquecillo se tendrá un parque infantil, un campo deportivo y una ciclovía.