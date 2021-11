Evo: Lo mejor fue suspender las elecciones; la pandemia y economía destrozaron a los golpistas

Fuente: paginasiete.bo

El expresidente Evo Morales manifestó que lo mejor para el Movimiento Al Socialismo (MAS) fue que el gobierno transitorio suspenda las elecciones en 2020. Agregó que la pandemia y la crisis económica dejó “destrozados” a los opositores, que ya no tenían posibilidad de ganar.

“Los golpista han debido arrepentirse de haber suspendido las elecciones del 3 de mayo. A mí me consultaron suspender del 3 de mayo al 6 de septiembre, yo estaba seguro que había que suspender, pero consulté a la direcciones departamental y los movimientos sociales. Suspendimos eso (las elecciones), mejor todavía, porque con la pandemia estaban destrozados, con la economía”, manifestó Morales.

La noche del jueves, el exmandatario participó de la presentación del libro “Evo: Operación Rescate”, que se llevó a cabo en la Embajada de México en Argentina. En el evento contó otra vez detalles de los momentos después de su renuncia y cómo se articuló políticamente para que el MAS retorne al poder.

También puede leer: Un avión de Pdvsa sancionado por EEUU llevó a Evo a Argentina

El exmandatario manifestó que en abril estaba seguro de que su partido iba a ganar en primera vuelta, debido a que sin contar con un candidato, el MAS estaba primero en las encuestas.

Asimismo reveló que comandantes de regimientos lo tenían informado sobre un supuesto plan del excomandante de las Fuerzas Armadas (FFAA) Sergio Orellana de intentar dar un golpe de Estado al presidente Luis Arce antes de su posesión. Sin embargo, los militares habían decidido no participar en esa supuesta ruptura del orden constitucional.

“Algunos comandantes de los regimientos me decían: ‘Evo, no te preocupes, nosotros no vamos a participar en ningún golpe’. Sólo uno me dijo: ‘Dile a tus compañeros que no ataquen al cuartel, si atacan al cuartel ahí sí vamos a defendernos’. Fracasó el general Orellana en no garantizar la transmisión de mando”, manifestó.