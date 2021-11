Evo: «Los golpistas están arrepentidos de no haberme matado»

Página Siete Digital

“Afirmo: los golpistas están arrepentidos de no haberme matado”, señaló este domingo el expresidente Evo Morales en su programa dominical en la radio Kawsachun Coca. La exautoridad sostuvo que no retornó al país cuando tras su renuncia en 2019 se encontraba en el exterior, porque había un plan para incomunicarlo o matarlo.

Hizo la declaración mientras comentaba la presentación, en Argentina, del libro «Evo: Operación rescate. Una trama geopolítica en 365 días», que fue escrito por el director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), Alfredo Serrano Mancilla.

El documento relata los detalles de la operación para sacar de Bolivia al expresidente tras la crisis social que vivió el país en 2019 luego que la OEA estableció que hubo irregularidades en las elecciones en que Evo Morales apareció como ganador, la misma que luego fue anulada, mientras Morales salió del país con destino a México.

“En la primera semana de estar en México, hasta por redes anuncié mi retorno, pero me pregunte dónde soy más útil, asilado en México o encarcelado en Bolivia. Se militarizó Villazón, Yacuiba, Bermejo, como si yo estuviera entrando por esos lugares. Me causó risa esa parada del Ministerio de Defensa y ver los uniformados camuflados”, manifestó Morales.

Relató que cambió de parecer cuando fue a Cuba y dijo que no fue por razones de salud, sino para planificar «cómo se iba a recuperar la democracia”. “Le dije a Raúl Castro: voy a volver a Bolivia, me van a encarcelar, pero igual desde ahí puedo enfrentar la dictadura. Pero Raúl me dijo que no puedo estar detenido (…) ‘Te van a incomunicar y te van a envenenar desde EEUU, que está detrás de voz, o pueden crear una revuelta carcelaria y te van a meter bala’”, relató.

Anunció que habrá varios documentales que saldrán en los próximos meses sobre Evo y lo ocurrido en 2019. Entre ellos la película que complementará el libro.