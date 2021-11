Exvocal Baptista: Evidentemente la elección de 2020 tiene problemas, en su momento mostraré las pruebas

Página Siete Digital

La exvocal Rosario Baptista aseguró este domingo que “evidentemente” la elección presidencial de 2020, que ganó el actual presidente Luis Arce, “tiene problemas” y “en su momento” presentará las pruebas.

La exautoridad fue entrevistada por un grupo de periodistas la noche de este domingo y habló de las dudas que tiene sobre el proceso electoral, el padrón biométrico y la independencia del Órgano al que renunció el 13 de noviembre pasado.

“Evidentemente la elección de 2020 tienes sus problemas, yo, en su momento, lo voy a mostrar, ahorita no hay cómo mostrar ni dónde”.

“Si yo presento pruebas ahorita, ¿ante quién, ante fiscal Lanchipa?”, cuestionó.

Acto seguido dijo: “Para que (Lanchipa) haga como ha hecho con la investigación del 2019 en el que se ha llevado toda la información y quien sabe dónde está, si la habrá visto siquiera”, dijo en la entrevista que concedió al programa virtual El Bunker.

En ese contexto, anunció que cuando exista una autoridad judicial independiente que pueda sancionar a los responsables, inclusive con la pena de “cárcel”, presentará las pruebas.

“Cuando haya una autoridad ante la que yo pueda entregar mis pruebas (…) una autoridad que investiga, porque yo no me voy a convertir en fiscal, yo no soy fiscal (…) No voy a perseguir a nadie”.

“Si hubiera condiciones democráticas, un medio de justicia que permita restablecer la democracia en términos de justicia, sería un espacio adecuado para investigar”, añadió.

Verificación del padrón

La exvocal aseguró que más allá de realizar una auditoría al padrón electoral lo que se debe hacer es establecer mecanismos para que la población verifique los datos de forma abierta, en particular, en los procesos electorales.

“Creo que más allá de pedir una auditoría, de lo que se trata es de abrir mecanismos de verificación, mecanismos que permitan que la ciudadanía pueda acompañar cada uno de los actos del Órgano Electoral durante los procesos”, afirmó Baptista.

Desde antes de las elecciones del 18 de octubre de 2020, hubo varios pedidos para ejecutar una auditoría al padrón electoral porque consideraban que el mismo no sería confiable, transparente, seguro, independiente ni imparcial.

Las últimas dudas surgieron después de los comicios pasados de 2020. Analistas observaron un crecimiento del Padrón en los últimos años. De 4 a 5%, entre 2014, 2015 y 2016, a 18% en 2020.

Baptista afirmó que desde que fue posesionada el 19 de diciembre de 2019 como vocal electoral, junto con sus otros excolegas, el TSE recibió pedidos para fiscalizar el Padrón, que hasta la fecha no fueron atendidos.

La exvocal identificó varios puntos de observación, uno de ellos es que “no existe un mecanismo transparente que permite que la observación ciudadana pueda acceder a la información de manera libre abierta” y que impide verificar los datos.

Otro factor que mencionó Baptista es que no se quiere mostrar cómo se elaboró el actual padrón, lo que solo genera dudas.

“Hubo dudas razonables de que había registros que ya vinieron en los equipos y esos equipos se quemaron cuando se intentó ubicarlos; que no se hayan respondido sobre una cantidad de registros que, en el momento en que se tenía que habilitar el padrón, no fueron verificados los registros de nacimientos”, ejemplificó.

El 13 de noviembre pasado, Rosario Baptista renunció al cargo de vocal del TSE con la advertencia de que la entidad «está secuestrada por intereses ajenos a la justicia, a la democracia y a los derechos políticos» y que la voluntad de la ciudadanía es «manipulada no solo a través del resultado electoral, sino a través de la información que se brinda».

Apuntó al MAS y deslizó que en temas que favorecen a ese partido, como en la reciente aprobación de su estatuto, la Sala Plena votó 6 a 1, tomando en cuenta su voto disidente.