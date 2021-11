Farías espera que no jueguen «fuera de la cancha » contra Bolivia

Marco Mejía / La Paz

César Farías aguarda que no le ocurra a Bolivia lo mismo que vivió con Venezuela en dos eliminatorias pasadas en las que, según él, factores extra futbolísticos pesaron para que la Vinotinto no vaya a los mundiales de Sudáfrica 2010 y de Brasil 2014.

En una entrevista con el periodista venezolano Erasmo Provenza, el seleccionador recordó que cuando dirigía al combinado de su país “se jugó fuera de la cancha”.

“Hay una realidad que nadie dijo porque no hay el valor de hacerlo. En aquella ocasión, se jugó fuera de la cancha, no teníamos el peso, y cuando te sientas con los grandes jerarcas destacan tu trabajo, pero te dicen que no nos iban a dejar llegar. Por ahí me mandan una notificación por lo que estoy diciendo, pero tengo cómo defender porque es una realidad y así se manejaban las cosas”, subrayó Farías.

El DT agregó que confía en que las cosas hayan cambiado y que “no queden secuelas” de esas actitudes que existían en el pasado, ya que todas las selecciones de la Conmebol se juegan cosas importantes.

Coincidió con el comunicador venezolano en que si la Verde saca los seis puntos frente a Perú y Uruguay, además de algunos resultados, Bolivia puede terminar la siguiente doble fecha de las eliminatorias en el cuarto lugar de la tabla y en zona de clasificación directa al Mundial de Catar 2022.

“Es una posibilidad que terminemos cuartos, pero estamos con los pies en la tierra. En el imaginario colectivo está que perdamos en Lima, ojo que en Bolivia han cambiado las cosas, la gente tiene mucha esperanza y fe. Es nuestra pequeña o gran posibilidad y sabemos lo que nos estamos jugando ante un gran seleccionado y luego viene Uruguay. Cualquier selección es una gran selección y es dificilísimo”, argumentó.

Reconoció que los jugadores de la Verde se encuentran “envalentonados” por los últimos tres triunfos.

“Creemos en nosotros y esta Selección tiene confianza en lograr cosas, pero con los pies sobre la tierra”, finalizó.