Figueroa ratifica paro indefinido y descarta que se busque desestabilizar al Gobierno

El secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa, ratificó el paro indefinido convocado para este lunes en todo el país en contra de la Ley 1386 y descartó que con esa medida de presión se busque desestabilizar al gobierno del presidente Luis Arce.

En los últimos días a medida de presión logró sumar otros sectores como los cívicos de todo el país que expresaron su “respaldo total” a las movilizaciones de los diferentes sectores que se ven afectados con leyes no consensuadas.

“Yo creo que una movilización no va a ir a desestabilizar un Gobierno, no, eso sería insólito. Ellos (el Gobierno) no tienen porque sacar una ley contraria al comercio minorista, contraria a otros sectores”, afirmó Figueroa en declaraciones a los medios.

El dirigente afirmó que, independientemente a las medidas que tomen otros sectores, en La Paz habrá una marcha desde la zona del Cementerio General hacia el centro paceño en demanda de la abrogación de la Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.

“Todo está ratificado exigiendo al Gobierno la anulación de la Ley 1386”, confirmó.

El Gobierno sospecha que las movilizaciones anunciadas, a las que sumaron los cívicos, tienen afanes desestabilizadores en contra de la administración del presidente Luis Arce.

Sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) se declaran en estado de emergencia y no descartaron en salir a las calles en defensa del Gobierno ante las medidas de presión y críticas de la oposición.