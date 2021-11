Fiscalía tiene identificados a algunos avasalladores que tomaron rehenes y los notificará para que declaren

El fiscal miembro de la comisión del caso Las Londras, Roberto Ruíz, informó en Asuntos Centrales que ya se tiene identificados a algunos avasalladores que tomaron rehenes en la propiedad Las Londras, en Guarayos (Santa Cruz), y procederán a citarlos para que presten su declaración.

«Si, hay personas identificadas y ya están los respectivos requerimientos y las órdenes de citación. Estamos buscando obtener la mayor cantidad de elementos. Estamos trabajando entre 14 a 16 horas al día. Por lo menos 70 requerimientos para declarar se firmaron…», explicó.

El investigador aclaró que el caso no está bajo reserva y que simplemente tomaron la decisión de no divulgar muchos datos para no entorpecer la investigación. «En realidad no está bajo reserva, los fiscales de la comisión hemos tomado la determinación de no dar a conocer muchos detalles. Sabemos que guerra avisada no mata soldados. Es en ese sentido que no queremos dar mayores detalles de las investigaciones, sí le puedo asegurar que tenemos bastante adelantado, tenemos pruebas, indicios, pero mayores datos no queremos dar para no crear susceptibilidad», relató.

Sobre la declaración del director departamental del INRA, comentó que se tomaron dos de sus teléfonos para indagar y que él fue a la zona el 29 de octubre a notificar con una resolución para que desalojen el predio ambas partes.