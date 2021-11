Santa Cruz: Gobierno escucha a bloqueadores y acuerdan reuniones con 3 ministros

La carretera a Trinidad estaba bloqueada por interculturales de San Julián. Tenían dos pedidos: que se les deje ocupar las tierras de la zona de Las Londras y que se escuche su versión sobre el secuestro a periodistas, policías y civiles en ese predio por parte de encapuchados armados, que torturaron a los rehenes.

Dos viceministros de Gobierno acudieron al lugar y prometieron facilitar una reunión entre los bloqueadores y tres ministros: de Justicia, de Desarrollo Rural y de Gobierno, además del director del INRA.

Mientras tanto, no hubo noticia de avances en la indagación del secuestro. A seis días del hecho, no hay detenidos.

El bloqueo comenzó el domingo. Los campesinos e interculturales que cortaban la carretera a Beni, a la altura de San Julián, acordaron un cuarto intermedio para poder reunirse con representantes de tres ministerios de Estado y del Instituto Departamental del Reforma Agraria (INRA) para hacerles conocer sus demandas relacionadas con el tema tierra y una ‘investigación imparcial’ de lo ocurrido en el predio Las Londras, donde fueron secuestradas 17 personas, entre periodistas, policías y civiles.

Según el acuerdo, al que pudo acceder EL DEBER, el jueves 4 de noviembre a las 10:00 de la mañana, representantes del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Ministerio de Justicia, Ministerio de Gobierno y el INRA deberán presentarse en la Federación de Interculturales de San Julián, “para la reinstalación del diálogo y atender las demandas del sector”, dice el documento que fue firmado por el viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, y el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, además de dirigentes de la Federación Departamental de Interculturales y la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos.

Un vocero de este sector confirmó a Radio Comunitaria San Julián la suspensión de la medida de presión y la llegada de las autoridades nacionales para mañana a ese municipio, además señaló a las autoridades que ellos fueron víctimas de agresiones realizadas por empresarios que, según su testimonio, contrataron a “pandilleros” para atacarlos.

También señaló a los medios de comunicación como tergiversadores de los hechos ocurridos en Las Londras.

Respecto a su diálogo con los viceministros, dijo que “el 70% (para poseer estos predios) está avanzado y sabemos muy bien que esas tierras son fiscales, por lo que en ningún momento hemos avasallado ningún (terreno) privado”.

Denuncia en el bloqueo

Una mujer denunció, a través de Radio San Julián, que fue agredida por un grupo de personas el pasado domingo al mediodía, en el punto de bloqueo en San Julián.

La afectada relató que ella se encontraba a bordo de su camioneta transportando diésel y alimentos hasta su parcela, ubicada a poca distancia del lugar, pero no pudo cumplir su objetivo, porque recibió insultos y, al tratar de grabar, fue atacada por los bloqueadores.

“Me dijeron que no tengo derecho de agarrar un teléfono ni grabar nada, y vinieron a golpearme entre varios. Me han manoseado mis partes íntimas, me han agarrado entre varios, no me puede defender, me agarraron a puñetes”, relató la mujer que no identificó a sus agresores.

Incluso denunció el hecho a los policías que estaban cerca de este punto de bloqueo, quienes no actuaron por miedo a la turba de campesinos.

“Los policías estaban con miedo. Pido justicia, soy vecina de San Julián, he nacido acá, soy vecina del barrio centro zonal”, sostuvo la mujer, que dijo que las agresiones ocurrieron frente a los ojos de su esposo y sus dos hijas, quienes no pudieron defenderla.

Investigación del secuestro

La comisión de fiscales que investiga el secuestro en Las Londras convocó al director departamental del INRA en Santa Cruz, Adalberto Rojas, para que declare sobre este hecho hoy en calidad de testigo.

Rojas, un día después del secuestro y tortura a periodistas, policías y trabajadores, se trasladó hasta el mismo lugar donde ocurrieron los vejámenes y fue recibido por los avasalladores con aplausos, abrazos y guirnaldas.

La autoridad departamental aseguró que, ante las críticas que no fue el único que ingresó a este lugar en aquella oportunidad; dijo que también lo hizo un equipo técnico del INRA y un medio de comunicación.

“Pareciera que hubiera un despropósito contra mi persona cuando en realidad (los que ingresaron conmigo) fue todo el equipo técnico, siendo al final un hecho público y que demuestra la transparencia en nuestro accionar”, dijo.

Por otro lado, el gerente general de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (Anapo), Jaime Hernández, dijo que el gobierno nacional no tiene que negociar con los sectores que se encuentran apoyando a los avasalladores y apuesta porque se esclarezcan los hechos ocurridos el pasado jueves.

“Lo que se está cuestionando no es el conflicto agrario, sino la forma en la que se ha tratado de avasallar propiedades, y como lo dijo el director nacional del INRA están en un proceso de saneamiento”, acotó.

Reacciones políticas

La diputada de la alianza Creemos, María René Álvarez, señaló que el problema de fondo no es la situación legal de los predios, sino la forma en la que está actuando el gobierno sobre esta problemática.

Puso como ejemplo, lo ocurrido con el señor Lino Peña que falleció días después de un enfrentamiento en San Ignacio de Velasco y los avasallamientos en San José de Chiquitos, que se dan con armas blancas y de fuego. “Y todo esto le favorece al gobierno nacional a nivel geopolítico”.

A su vez el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) y vicepresidente de la Brigada Paramentaría Cruceña, Rolando Cuéllar, pedirá que se agilice la investigación sobre lo ocurrido en el predio Las Londras.

“Vamos a conformar una comisión dentro de la bancada del MAS para que se investigue esta situación y también un informe al INRA para conocer la situación de estos predios, si son fiscales o no”, resaltó la autoridad.