Gobierno señala que no se identificará a desbloqueadores porque no hubo denuncia

El viceministro Nelson Cox, aseveró que no habrá ninguna investigación porque no existe personas afectadas.

El Gobierno nacional descartó que se este realizando una investigación para identificar a las personas que provocaron enfrentamientos en Santa Cruz, específicamente en el Plan Tres Mil en la primera jornada de paro multisectorial en rechazo a la Ley 1386 de Estrategia Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

Al respecto, el viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, señaló que no se presentó ninguna denuncia sobre estos conflictos suscitados en la capital cruceña, agregando que estas personas no vulneraron derechos.

“Si en eso no existe un tipo de vinculación, identifiquen como delito, como transgresión, tiene que ser denunciado y en función de eso, nuestro más amplio respaldo para que sea transparente la investigación y así lo vamos a hacer, pero me pide una identificación que no se va a desarrollar porque no existe personas afectadas”, aseveró Cox.

El día de ayer circularon imágenes de grupos de civiles a bordo de vehículos de las fuerzas del orden, que presuntamente fueron a desbloquear los puntos de protesta ubicados en Santa Cruz.

Fuente: Red Uno