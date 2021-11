Gremiales de Tarija acatarán el paro indefinido contra la ley 1386

Francisco Figueroa, secretario ejecutivo de la Confederación de Gremiales en Tarija, informó que su sector acatará un paro indefinido a partir del día lunes 8 de noviembre para exigir la derogación de la Ley 1386.



«En forma conjunta con los gremiales, transportistas, los médicos-cuando hablamos de los transportistas, hablamos de todas las ramas- eso es lo que se ha acordado y esperamos que el lunes sea un éxito pidiendo la derogación de la Ley 1386», dijo Figueroa.

El dirigente asegura que dicha ley es un atentado contra el comercio minorista. Sin embargo, afirmó que los gremiales que trabajan con el Gobierno no acatarán el paro a cambio de que se les satisfaga sus intereses personales.

«Yo estaba enterado (que un sector de gremiales no acatarán el paro) porque son gente que trabaja con el Gobierno, el Gobierno les ha hecho llevar a un buen hotel, con buena comida, sus pasajes de ida y vuelta, y les han dicho que con la ley no se metan, que digan que van a estar en la reglamentación. Pero no existe reglamentación», agregó Figueroa.