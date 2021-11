Gualberto Mojica aclara que no cometió ningún acto de indisciplina

El mediocampista de Oriente Petrolero habló con DIEZ y aclaró que fue separado por decisión técnica

Rainer Duran

Gualberto Mojica, junto a otros tres jugadores, fue separado del primer plantel de Oriente Petrolero al inicio de esta semana. Inicialmente se informó que los cuatro futbolistas habían cometido actos de indisciplina, pero el mediocampista aclaró que él no cometió ninguna falta de ese tipo.

Daniel Franco, Dayro Moreno y José Alfredo Castillo quedaron fuera del equipo porque fueron sorprendidos consumiendo bebidas alcohólicas la semana pasada durante la concentración en la sede de San Antonio.

También se informó que Mojica quedaba al margen, pero por otro acto de indisciplina, lo cual negó el volante en contacto telefónico con DIEZ.

“Yo no cometí ninguna falta disciplinaria. Lo que a mí me informó la dirigencia es que el técnico ya no me quiere en el equipo y nada más”, dijo Mojica.

Los cuatro futbolistas se entrenan por separado mientras el resto del plantel pidió al cuerpo técnico y a la dirigencia que retornen al equipo pero la solicitud no fue aceptada.

Lo de Mojica pasa por un resquebrajamiento en su relación con el DT Erwin Sánchez, quien lo tenía incluso como uno de los capitanes del equipo. “El técnico no me dijo nada sobre mi separación, fue un directivo quien me comunico la decisión que había tomado Erwin (Sánchez)”, explicó.

Mientras un dirigente de Oriente, que prefirió el anonimato, informó a DIEZ que se busca rescindir contrato con los cuatro jugadores y el resto del plantel mantiene su pedido de que Mojica, Castillo, Moreno y Franco sean incorporados nuevamente.

El campeonato de la División Profesional se reanudará este fin de semana con la fecha 26. Oriente Petrolero debe visitar el sábado (17:15) a Aurora, en el estadio Félix Capriles de Cochabamba.

FECHA 26

Sábado 20 de noviembre

Guabirá 15:00 Palmaflor

Aurora 17:15 Oriente P.

Royal Pari 19:30 Independiente

Domingo 21 de noviembre

Real Potosí 15:00 Always Ready

Bolívar 17:15 The Strongest

Blooming 19:30 Wilstermann

Lunes 22 de noviembre

San José 15:45 Real Santa Cruz

Real Tomayapo 20:00 Nacional P.

​