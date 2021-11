Gustavo Pedraza cuestiona que tres ministros atiendan a «secuestradores» y ninguno a indígenas

Gustavo Pedraza y Reymi Ferriera se refirieron al conflicto en Guarayos.

Fuente: ANF

El excandidato a la vicepresidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Gustavo Pedraza, criticó que el Gobierno delegue una comitiva de tres ministros para atender a los “secuestradores” en San Julián; pero ninguno responda a la demanda de diálogo de la marcha indígena de Tierras Bajas.

El político manifestó que el grupo de presuntos avasalladores, que la pasada semana emboscaron armados a 17 personas, “tiene vínculos con el partido (MAS), comenten el delito, bloquean dos días, no los detienen y logran compromisos de viceministros que fueron a negociar de que vendrán tres ministros mañana (jueves)”, declaró Pedraza a la red Unitel.

En cambio, el Gobierno no atiende con la misma diligencia a una Marcha de indígenas, quienes recorrieron durante un mes casi 600 km y otro mes que están a la espera del diálogo con los ministro y “no viene ningún ministro”, cuestionó.

Insistió que esta es la evidencia, “A quién le da importancia el Gobierno, si su militancia bloquea San Julián se compromete a bajar, y esa militancia que secuestró, atropelló el derecho es atendida por el Ejecutivo”.

Por su parte, el exministro de Defensa, Reymi Ferreira, no comparte el extremo de que el Gobierno tenga un vínculo con este grupo, además dijo que la demanda de San Julián no tiene nada que ver con los hechos de Guarayos, no obstante, precisó que “no se puede tolerar la impunidad de este hecho. Es muy grave”.

“Son grupos organizados, y no creo que sean parte de una estructura política, son un grupo delincuencial. Incluso si hablan a nombre del partido de gobierno le hacen daño al partido de gobierno y el Gobierno no puede permitir este tipo de grupos (…). Son grupos armados y asociaciones delictivas”, manifestó Ferreira.

El pasado jueves, un grupo de 17 personas entre ellos periodistas fueron emboscados por varios encapuchados y armados. Fueron amenazados de muerte, golpeados. Solo fueron liberados después que un jefe policial negoció la firma de un acuerdo.

Los Interculturales que bloquearon en San Julián respaldaron al grupo que secuestró a 17 personas

La Federación de Comunidades Interculturales de San Julián decidió a fines de octubre respaldar al grupo de personas que avasallaron los predios de Las Londras, en la provincia Guarayos de Santa Cruz. Los dirigentes advirtieron que no permitirán que la Policía aprehenda a sus compañeros.

El dirigente de esa organización, Isidro Patzi, responsabilizó a los empresarios de amedrentar a los campesinos que tomaron tierras fiscales. Aseguró que, desde hace cuatro años, aproximadamente, ese grupo se asentó en ese sector.

«Esos compañeros que han entrado a ese lugar están años, están cuatro años por eso es que nosotros damos nuestro respaldo a los compañeros que han ingresado al sector Las Londras para agarrarse un pedazo de tierra. Los compañeros no son avasalladores, los empresarios son los avasalladores», dijo el dirigente.

Gobierno ignora a los indígenas

Durante 37 días los indígenas de Tierras Bajas caminaron desde Trinidad a Santa Cruz para exigir al Gobierno, un tema que está en la agenda, que ponga un alto a los avasallamientos de los interculturales a territorios indígenas.

Se encuentran en la capital cruceña desde el 1 de noviembre, tras un mes de haber pedido que el presidente del Estado, Luis Arce y sus ministros atiendan a la columna de la marcha la respuesta ha sido negativa.

Los originarios piden respeto a las TCO, a la naturaleza, y en ese contexto que el Gobierno frene la acción de las comunidades interculturales que avanzan en el oriente en la toma de tierras.