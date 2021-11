Horóscopo de Josie Diez Canseco, miércoles 17 de noviembre

Sentirás una gran atracción por esa persona, pronto te darás cuenta de que no le eres indiferente. Tus proyectos están saliendo como lo has planeado, las cosas seguirán mejorando, te irá muy bien en todo lo que inicies, el éxito está asegurado. Número de suerte, 9.

Dejarás en el pasado las decepciones y recuperarás tu alegría, hoy estarás más sociable. Las cosas en lo laboral no están saliendo como esperabas, tómate un descanso, te ayudará a tener claro lo que te conviene hacer para revertir la situación. Número de suerte, 3.

Esa persona que parecía indiferente, te demostrara su amor, hoy empezarás a hacer realidad tus ilusiones. Debes ser cuidadoso con todo lo relacionado con contratos o asuntos legales, analiza todo lo que firmes para no tener problemas, un asesoramiento por un profesional sería ideal. Número de suerte, 6.

Descubrir algo de esa persona te creará desconfianza. Tranquila todo se solucionará como esperas. No te impacientes si el proyecto en el que estás trabajando demora en salir, los apresuramientos te llevarían a errores difíciles de solucionar, piénsalo y espera. Número de suerte, 22.

Tendrás la sensación de que esa persona no te comprende, tranquila no todo es como lo piensas. Te tomarás tu tiempo para analizar la inversión que te han propuesto, y te darás cuenta de que no te conviene, espera porque vendrán mejores oportunidades. Número de suerte, 13.