Interculturales cruceños insinúan que fue un «autoatentado» de los empresarios en Las Londras

Creen que el secuestro a periodistas, civiles y policías por parte de encapuchados armados fue parte de un “autoatentado” protagonizado por los empresarios.

Fuente: ANF

l secretario de Tierra y Territorio de la Federación de Interculturales de Santa Cruz, Elías Tejerina, negó este miércoles que su sector haya participado en el secuestro a 17 personas por un grupo de encapuchados y armadas en el predio Las Londras en la provincia Guarayos. Insinuó que se trate de un «autoatentado» protagonizado por los mismos empresarios.

«Porque hoy en día se está utilizando mucho, pero demasiado acá en Santa Cruz, que los empresarios se autoatentan, hacen autoatentados. Mi persona fue víctima de eso. Estaba entrando con el INRA identificando mi vehículo. Sin embargo, los empresarios mandaron a sus trabajadores y me esperaron con gente armada», declaro Tejerina en una entrevista con radio Compañera.

Afirmó que días antes al hecho sucedido en Las Londras, ellos tenían conocimiento de que habría enfrentamientos armados con heridos protagonizado por los empresarios que presuntamente llegaron al lugar para atacar a los «hermanos de la CSUTCB». «En la siguiente vamos a volver y la charla no va ser la misma», supuestamente dijeron los empresarios.

«Entonces hermano, démonos cuenta que el empresariado qué es lo que ha hecho. Para empezar, si vemos los videos de ese terrorismo, no llega ni un solo canal identificando sus vehículos móviles, identificando que es prensa, ellos no llegan tampoco, ni avisan para hacer una entrevista con una cobertura total, llegan sorpresivamente al predio con los hermanos periodistas. Yo creo también que los hermanos periodistas tienen que manifestarse para no seguir siendo usado como carne de cañón como pasó en Las Londras», expresó Tejerina.

Preciso que en Las Londras no tienen gente afiliada a su organización. «Lo que nosotros mayormente (…) hacemos es llegar al campo, a la tierra, mediante una resolución de asentamientos que es del INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) quien autoriza la dotación», manifestó.

«El martillo siempre golpea el clavo que está recto. «, acotó, a tiempo de explicar que en los estatutos de los interculturales cruceños está el respeto a la propiedad privada. «Nosotros no avasallamos», aludió Tejerina. Recordó que el ejecutivo nacional de los interculturales dejó en claro que, si en alguna parte del país hay denuncias de avasallamientos, esas personas serán expulsadas de la organización.

Los interculturales protagonizaron un bloqueo en la carretera Santa Cruz-Trinidad a la altura de San Julián para llamar la atención de las autoridades del órgano Ejecutivo, coincidentemente asumieron la medida después del secuestro que protagonizó un grupo de encapuchados a 17 personas. Se declararon en «cuarto intermedio» una vez que sostuvieron una reunión con viceministros.

Tejerina sostuvo que el único que puede dotar de tierras según las normas es el INRA y bajo ese argumento reiteró que los interculturales no tienen nada que ver con el avasallamiento del predio Las Londras

«Nosotros los interculturales no tenemos nada que ver, ni que hacer ahí porque nosotros no estamos con ellos. Ahora de cómo estarán las negociaciones, cómo estarán hablando con el Gobierno, o cómo estarán sus acuerdos, lastimosamente no lo sé porque nosotros los interculturales no estamos, no pertenecemos a ese grupo», sostuvo.

Sin embargo, manifestó que se solidarizan con los compañeros que estuvieron bloqueando en San Julián porque «todos somos del campo» y lo harán siempre que los «empresarios correteen a sus hermanos».