Investigación encuentra un título oculto del club Bolívar

Marcelo Ramos / Historiador

El club Bolívar tiene un título más que de forma inmerecida no se toma en cuenta en el detalle de sus campeonatos obtenidos en la época amateur. En 1942 hubo un segundo torneo oficial en la asociación paceña y fue conquistado por la Academia, con lo que al cuadro celeste se le debe reconocer un pentacampeonato consecutivo.

Con la revisión minuciosa de los documentos referidos al campo deportivo se pretende corroborar un título legítimamente obtenido por el plantel bolivarista en el segundo torneo de 1942. Por algún descuido involuntario el escritor Felipe Murguía no consideró esta referencia en su libro Historia del Fútbol Paceño 1914-1964.

Lo que se pretende con esta investigación es dar a conocer los pormenores de ese acontecimiento escondido en las páginas de los matutinos de prensa. La temporada deportiva comenzó el 10 de marzo con la posesión del nuevo directorio de La Paz Foot ball Association (LPFBA), nuevamente fue reelegido Alfredo Mollinedo, quien fue colaborado por Eliseo Pabón, Mauricio Carrasco, Tomás Pabón y Genaro Saavedra. Seguidamente, en sesión ordinaria del 1 de marzo la Asociación de Fútbol hizo conocer el programa y la inauguración del campeonato paceño. El 12 de abril comenzó el primer certamen, a primera hora Ferroviario y Atlético La Paz igualaron a tres goles por lado, en el partido de fondo Atlético Alianza y Always Ready también empataron a dos goles por lado.

El 10 de mayo hizo su aparición el club Bolívar, ganó a Deportivo Ayacucho por 9-0. Luego registró los siguientes resultados: Bolívar 5-Atlético La Paz 0, Bolívar 4- Atlético Alianza 0, Bolívar 7- Always Ready 3. Dividió honores con Ferroviario a dos goles por lado, perdió por 5-2 ante The Strongest.

A la conclusión del campeonato Bolívar sometió a Northern por 3-1. Con este resultado el plantel académico ganó el torneo por cuarta vez consecutivamente. En el primer torneo, el club Bolívar cumplió meritoria campaña, marcó 32 goles a su favor, su valla cayó vencida por 11 veces. Los jugadores de este campeonato fueron: Ángel Velasco, Julio Lema, Hernán Rojas, Manuel Gutiérrez, Nicomedez Rojas, Coca, Luis Carrasco, Arturo de la Riva, Rodolfo Plaza, Ducastein, Mario Alborta, Wálter Orosco y Garzón.

Hasta ahí, la secuencia de títulos ganados comprendían los años de 1939-1940-1941 y 1942.

Una gráfica del clásico que se jugó en septiembre de 1942.

Foto: Reproducción Hemeroteca Vicepresidencia

Segundo torneo

A pocos días de haber finalizado la competencia, el 18 de agosto de 1942, el consejo directivo de LPFBA en sesión ordinaria determinó convocar al Campeonato de Honor.

La convocatoria

El texto de la convocatoria indicó los siguientes puntos: primero. Todos los clubes afiliados a LPFBA que han intervenido en el Campeonato Oficial y de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 11 de reglamentación quedan obligados a inscribirse en la presente justa deportiva. Segundo. Los clubes inscritos con todos sus elementos anteriormente en la temporada oficial tomarán parte en la competencia no permitiéndose pases interclubes, únicamente se considerarán los interasociaciones e internacionales. Tercero. Para la presente temporada denominada de “Honor” no se computará descensos ni ascensos de clubes. Cuarto. El campeonato de “Honor” se cumplirá en una sola rueda y en dos series en la siguiente forma. Los cuatro primeros puestos de la tabla de posiciones del campeonato oficial formarán la serie A y las otras cuatro restantes la serie “B”. Los finalistas de ambas series determinarán el campeonato y subcampeonato respectivamente. Quinto. El torneo comenzará el 6 de septiembre. Sexto. La LPFBA proporcionará un trofeo a disputarse en esta clase de eventos con carácter rotatorio permanentemente. Séptimo. Cualquier duda sobre el particular resolverá la LPFBA de acuerdo con sus estatutos.

La competencia

La serie A fue integrada por Bolívar, The Strongest, Ferroviario y Always Ready. Mientras que en el grupo B estaban Atlético La Paz, Northern, Atlético Alianza y Ayacucho.

Comenzó el campeonato el domingo 20 de septiembre. The Strongest y Bolívar inauguraron la fecha. Atigrados y celestes empataron a tres goles por lado. Bolívar presentó a Ángel Velasco, Nicomedes Rojas, Hernán Rojas, Gutiérrez, Terrazas, Pantoja, De la Riva, Romero, Ayllón, Carrasco y Rodolfo Plaza.

The Strongest lo hizo con Vicente Arraya, Alberto Bautista, Alberto Achá, Emilio Grájeda, G. Morales, Fernández, L. Morales, Rodríguez, Serapio Vega, Hugo Gamarra y Viscarra.

El siguiente partido se desarrolló el 4 de octubre. Bolívar se impuso a Always Ready por 6-2; en la tercera fecha Ferroviario cayó ante el plantel celeste por 2-1. En la definición del certamen que se jugó el 15 de noviembre, la Academia sometió a Atlético La Paz por 4-1. Con este resultado la Academia ganó el Campeonato de Honor y la copa Presidente Enrique Peñaranda.

Documentado

Extrañamente, el torneo denominado de Honor quedó olvidado en los libros de la historia del fútbol paceño, pero no borrado de las fuentes hemerográficas. Hasta esa fecha, sumando el segundo torneo que obtuvo el club Bolívar en 1942, consecutivamente consiguió cinco trofeos de campeonatos en la época del amateurismo, un balance más que positivo.

Al igual que este antecedente, es posible, con toda seguridad, la existencia de algunos datos que están escondidos y que sólo una revisión exhaustiva podría corroborarlo.