Jorge Coca, el gamer paceño que maneja el teclado con los pies

Cuando tenía siete años sufrió un accidente. Le hicieron 22 cirugías reconstructivas hasta sus 21. Hoy, es ingeniero financiero, juega fútbol con sus amigos, baila en Caporales San Simón, practica taekwondo y es experto en videojuegos.

KAREN CARRILLO FLORERO

Fuente: Opinión

Cuando tenía siete años sufrió un accidente con cables de alta tensión y le amputaron ambos brazos. Eso no fue un impedimento para que siga con su vida. De hecho, su deseo de jugar juegos fue el impulso que le permitió usar sus pies como brazos.

Fue después de llegar a Estados Unidos para que lo atendieran por la gravedad de su estado, cuando le pidió a su padre que sea sus manos y jugara unos juegos, pero lo hacía tan mal que decidió usar sus pies. Hoy, es un gamer que está presente en la Feria Internacional de Cochabamba.

“Yo empecé a jugar Mario Card cuando vi que mi papá no podía, me saqué los zapatos y después no paré. Juego Dota 2, League of Legends”, cuenta Jorge Coca, quien hoy hace de imagen de la Empresa Pública Nacional Estratégica Cementos de Bolivia, en el stand del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM) para promocionar la inclusión.

A los visitantes les llamó la atención cuando intentó escalar junto a las cholitas escaladoras, pero cayó en el primer intento. La gente se preguntaba si escala, pero la realidad es que es un gamer que llegó desde La Paz.

Después de su accidente, Jorge pasó seis meses en convalecencia en Estados Unidos. Atravesó 22 cirugías reconstructivas hasta sus 21 años. El apoyo de sus padres, Luis Coca y María Roxana Urganivia, su hermano y amigos fue fundamental para que pueda llevar una vida normal.

“Nunca te rindas, nunca pierdas la oportunidad porque la vida es una. Cada uno tiene virtudes y hay que aprovechar esto y explotarlas. Uno la discapacidad lo tiene en la mente, depende de los ojos que lo ven y yo no me veo diferente”, aconseja Coca.

Jorge es ingeniero financiero, maneja la computadora con los pies, juega fútbol con sus amigos, baila en Caporales San Simón y es un gamer. En TikTok se lo puede encontrar como luminaty_96.