Jugador del Ajax sufrió un duro golpe y se presentó a entrenar con un yeso ¡en el pene!

A veces se dice que en el fútbol se debe dejar todo para ganar. El futbolista serbio Dusan Tadic afirma que al menos se jugó el cuerpo por su equipo. El 10 del ajax sufrió un fuerte golpe luego de marcar el empate frente al Borussia Dormund por Champions League y en su regreso a Ámsterdam utilizó un yeso en el pene para burlarse de su lesión.

El serbio fue fundamental en el gran triunfo del Ajax 3-1 ante el elenco alemán por la cuarta fecha del certamen de clubes más importante de Europa. Marcó el empate que fue la base de la posterior remontada en tierras alemanas.

Pero no todo fue felicidad para el compañero de los argentinos Nicolás Tagliafico y Lisandro Martínez. En la jugada de su gol chocó contra uno de los postes en la zona de los testiculos y debió se atendido. El dolor le duró unos minutos y siguió jugando pero el golpazo se viralizó en internet.

En vez de avergonzarse por la situación, Tadic apareció, este jueves, en su regreso a Amsterdam con la bragueta de su pantalón abierta y con un yeso en el pene. El cual era sostenido con un cabestrillo.

Sin embargo, eso no fue todo. porque el talentoso zurdo le hizo firmar a cada uno de sus compañeros su nuevo «yeso» en una clara parodia a la acción de apoyo para un eventual «lesionado». Algo que no se había visto en el fútbol.

It takes some balls to win in Dortmund.

Hope the post is ok. 🍒😉

COME ON AJAX! ❌❌❌ pic.twitter.com/oqCojIYVGy

— Dušan Tadić (@DT10_Official) November 3, 2021