Keyla Ortiz justifica su disidencia: en CC no hay democracia y el MAS no tiene nada que ver

La diputada del Beni, expulsada de Comunidad Ciudadana, Keyla Ortiz justificó la mañana de este domingo ante el pleno de la Cámara de Diputados su decisión de auto postularse para la segunda vicepresidenta de ese cuerpo legislativo, en una determinación personal donde, según dijo, el MAS no tiene nada que ver. Su colega Edwin Rosas, también echado de la Alianza, dijo que postula por una necesidad regional.

“Para aclarar a los medios de comunicación: nunca hubo democracia en Comunidad Ciudadana (CC). ¡De qué estamos hablando! ¿De democracia? Cuando solamente se ponen (los cargos) a dedo. Soy una mujer beniana, una mujer de guerra, que no voy a claudicar, no lo voy a hacer por ningún motivo”, afirmó.

Dejó en claro que no retirará su carta de postulación porque “las mujeres merecemos respeto también y quiero aclarar a la población de Riberalta y del Beni: yo no estoy con el MAS, yo soy de CC y el MAS no tiene nada que ver con esto”.

“Aquí está la Keyla, por qué no se callan y me escuchan”, les dijo en tono desafiante a los legisladores de su bancada a quienes pidió no echar la culpa al MAS, cuando la culpa es interna porque nunca hubo un consenso ni “democracia”.

Sostuvo que su persona no firmó la plancha enviada por el jefe de bancada Carlos Alarcón porque fue sacada de la reunión del zoom para que no firme la resolución. De manera vehemente aseguró que no retirará su postulación y dejará que el pleno decida si es o no elegida para la directiva.

Por su lado, Edwin Rosas explicó que lamentablemente en CC no habido la voluntad de llevar a un representante de Tarija que hace 16 años no tiene representación en la directiva camaral.

Dijo respetar la decisión de la mayoría de su bancada de respaldar a un representante de Santa Cruz pero que él o hace por su departamento.

Ratificó que no retirará su carta de postulación y, aunque escuchó la resolución de expulsión, aseguró que se considera miembro de Comunidad Ciudadana.

Fuente: erbol.com.bo