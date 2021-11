Kim Kardashian y Pete Davidson fueron captados en una segunda cena: ¿se avecina un nuevo romance?

Los dos famosos también aparecieron tomados de la mano en lo que parecía una cita doble junto a Kourtney Kardashian y su nuevo prometido Travis Barker

Kim Kardashian y Pete Davidson fueron captados en una segunda cena (Foto: Reuters)





Algunos encuentros entre Kim Kardashian y Pete Davidson podrían sugerir que se avecina una nueva relación en la escena del espectáculo estadounidense.

La socialité y el comediante se unieron a un grupo de amigos para cenar en Zero Bond en Nueva York. La pareja llegó por separado, Pete primero y luego Kim, quien lució unos lentes de sol Balenciaga y un vestido negro.

Y es que, Kim y Pete ya habían sido sorprendidos comiendo en Campania en Staten Island el martes por la noche, después de que los escoltaron por una entrada trasera y los invitaron a una comida muy privada.

Aunque podría parecer una cena casual entre amigos, salta a la vista que se hayan reunido tres veces en menos de una semana.

Kim fue honrada el lunes en los Premios Innovadores 2021 de la revista Wall Street Journal por su línea SKIMS (Foto: [email protected])

Y es que, la empresaria y modelo viajó a Nueva York debido a que fue honrada el lunes en los Premios Innovadores 2021 de la revista Wall Street Journal por su línea SKIMS. En el evento, Kim deslumbró con un vestido de cuero color chocolate ajustado, al que agregó guantes de ópera, botas de piel de serpiente hasta los muslos y completó con una cola de caballo.

Su nueva colección surgió de una asociación con el director artístico de Fendi, Kim Jones, la cual se dio a conocer en Instagram la semana pasada. Así, el imperio de ropa interior de la socialité se consolida, pues con esta alianza, demuestra dar pasos firmes en el mundo de la moda.

Además, la segunda de las hermanas Kardashian sumó a la diseñadora Kate Moss a su proyecto como la figura estelar de su nueva campaña para la firma SKIMS, el pasado verano.

Kim y Pete juntos en una cita doble

Los famosos aparecieron en una montaña rusa tomados de la mano (Foto: People)

Vestida con unos pantalones holgados de Supreme X The North Face y con un par de zapatillas de la línea Yeezy de su exmarido Kanye West, Kim Kardashian fue captada con Davidson en lo que parecería una especie de cita doble junto a su hermana Kourtney y su nuevo prometido Travis Barker durante el fin de semana de Halloween.

En unas fotografías publicadas en exclusiva por la revista People, aparecen los famosos en una montaña rusa tomados de la mano.

La mujer, de 41 años, se encuentra aún finalizando su divorcio con West, con quien ha estado casada durante seis años. Pese a tomar caminos por separado, se han mantenido cercanos mientras se enfocan en la crianza conjunta de sus hijos: North, Chicago, Saint y Psalm.

Por otro lado, el cómico terminó su relación hace poco con la protagonista de la serie de Los Bridgerton, Phoebe Dynevor.

Aproximadamente hace un mes, la exitosa empresaria apreció en Saturday Night Live, el programa donde participa el actor de 27. Kardashian compartió un beso en pantalla con Davidson en un sketch de SNL, en el que interpretaron a Jasmine y Aladdin.

Para ubicar mejor las relaciones personales entre los famosos, es importante mencionar que el protagonista de The King of Staten Island es buen amigo de Machine Gun Kelly, con quien está rodando Good Morning with a U, un rapero que sale con Meghan Fox y que es, a su vez, muy buen amigo de Travis Barker, el prometido de Kourtney Kardashian.

Hasta ahora, ninguno de ellos ha dado detalles sobre el tipo de relación que hay entre Kim y Pete, no obstante, el tiempo dirá si se trata solo de amistad.