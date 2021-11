La Aduana desconoce el impacto regresivo que genera el contrabando para la economía de Bolivia

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Ibo Blazicevic, advirtió ayer que el contrabando está destrozando la industria boliviana y tiene impacto no solo en la producción manufacturera, sino también, en el empleo y las arcas fiscales

La presidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, declaró que desconoce el impacto regresivo que genera el contrabando para la economía nacional. “…sería irresponsable que salga alegremente a manifestar un dato”, afirmó tajante durante una conferencia de prensa que ofreció junto al viceministro de Lucha Contra el Contrabando, para hacer conocer qué resultados dejaron hasta ahora las actividades de interdicción al tráfico ilegal de mercaderías en el Estado.

La posición fue una respuesta puntual a declaraciones que hizo el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Ibo Blazicevic, en horas precedentes a un canal local donde estimó en 3.000 millones de dólares el impacto que generó, hasta ahora, el contrabando para la economía nacional, es decir, el equivalente al 7% del Producto Interno Bruto (PIB), subrayó el directivo empresarial.

En la misma línea, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Oscar Mario Justiniano, declaró que la afectación del tráfico de mercaderías al PIB “…sabemos ya cuánto es lo que daña por la cuantificación que todas las cámaras han mostrado…”

Serrudo aclaró al respecto que la Aduana, no tiene entre sus competencias “estimar ese daño” ya que considera que “existen otras instancias gubernamentales responsables del manejo estadístico como el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y la UDAPE (Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas), ambas dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas”.

Según Blazicevic, el contrabando prácticamente está destrozando la industria nacional de tal manera que el impacto que tiene no solo es para la producción manufacturera, sino también, para el empleo y las arcas fiscales, debido a que, hasta ahora, el tráfico ilegal de mercaderías evadió el pago de tributos por cerca de 400 millones de dólares.

Esta actividad ilícita “se ha triplicado en una década, solo entre el 2016 y 2020, en bebidas, subió un 40%”, mencionó cifras el máximo directivo de la CNI.

“Alertas amarillentas”

Serrudo, sin embargo, rebatió estas cifras solo con adjetivos y no con números y/o cifras. “…he visto en estos días pasados salir a presidentes de diferentes cámaras alegremente indicando un número en millones de dólares inclusive, no sabemos (si las cifras) son de este año, de la gestión 2020 o es acumulado, no sabemos en base a qué…”, manifestó con un tejo de molestia.

Si los números expuestos por los empresarios de daños que genera el contrabando a la economía, serían válidos “…nuestras carreteras estuvieran llenas de camiones que estarían llegando a las ciudades, no podríamos ni siquiera llegar por esas carreteras, destruidas y el desabastecimiento de hidrocarburos fuese una cosa difícil de paliar…”, dijo.

Recomendó además a los empresarios que para “…lanzar un cálculo se debe cerrar una gestión (y en este caso) no ha terminado la gestión 2021, entonces la Aduana no tiene entre sus competencias realizar este estudio y sería una irresponsabilidad, el pueblo no necesita estas alertas amarillentas, y generar en la población este tipo de preocupaciones para empresarios y emprendedores”.

Cifras de interdicción, no de afectación al PIB

Hasta noviembre de 2021, la Aduna logró realizar decomisos de mercadería ilegal de contrabando por un valor de 530 millones de bolivianos en el territorio nacional, informó Serrudo como muestra de los resultados que dejó, hasta ahora, la gestión que mantiene en la institución desde hace un año.

Es más, la máxima ejecutiva de la Aduana, dijo que ésta cifra es superior en “…60% más de valor en comisos con relación a la gestión 2020…”

Aseguró que promovieron hasta ahora más de 6.850 operativos que se realizaron entre el 1 de enero y el 24 de noviembre de 2021.

La autoridad dijo también que a la fecha registran un ingreso de Bs 11.600 millones por concepto de cobros por tributos y gravámenes arancelarios por importaciones.

Este monto superó los Bs 8.400 millones que se consiguieron durante 2020, en el periodo enero-noviembre. Fijó asimismo en Bs 13.000 millones las recaudaciones que obtendrá la Aduana por concepto de lucha contra el tráfico ilícito de mercaderías hasta fin de año.

Serrudo calificó a estas cifras como “…grandes resultados…” en comparación de lo que hizo el gobierno transitorio de la expresidenta, Jeanine Añez en 2020, año que la pandemia paralizó totalmente la actividad económica no solo en Bolivia, sino también en el mundo.

Sin embargo las cifras que menciona Serrudo por ahora quedan lejos de lo que la Aduna hizo el año 2019, considerado una gestión normal, pues no había llegado aún el coronavirus.

El informe anual de la Aduana correspondiente a la gestión 2019 señala que se promovieron un total de 8.333 operativos con comiso de mercancía y se efectuaron 5.741 operativos, él equivalente al 69%.

El documento da cuenta además que el valor de la mercancía comisada en la gestión 2019 alcanzó un total de Bs.605 millones, superior a lo que mencionó como resultado preliminar correspondiente a la gestión 2021, Serrudo.

A pesar de esta situación irregular para la actividad económica mundial, Serrudo echó la culpa del crecimiento del contrabando a la gestión del gobierno anterior. “…dejo crecer el contrabando y nosotros lo estamos viendo ahora en carne propia…” afirmó.

