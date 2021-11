La madre de la niña embarazada pide cautelares a CIDH

Fuente: paginasiete.bo

Jorge H. Quispe C. / La Paz

La madre de la niña de 11 años, que resultó embarazada después de ser víctima de una violación, acudió en las últimas horas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir medidas cautelares, con el objetivo de evitar que se concrete la interrupción del embarazo, que según ella impulsa la Defensoría del Pueblo en Bolivia.

“Solicito con urgencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se ordene al Estado Boliviano, como medida cautelar, el asegurar que se ponga fin a los intentos de la Defensoría del Pueblo, y cualquier otro organismo público y privado, de subvertir la opinión y decisión de (la niña) de no concretar el aborto y la muerte de (…) el niño que lleva dentro”, indica la parte principal de la solicitud enviada a la CIDH.

La Defensoría del Pueblo había pedido a la misma instancia medidas cautelares para que se ordene al Estado hacer uso de medios coercitivos. Por ello, la madre presentó este pedido.

“La Defensoría del Pueblo no representa ni en forma legal ni convencional a (mi hija) y además está ignorando en forma consciente su voluntad, la que expresó al personal de salud cuando se encontraba hospitalizada en el centro médico Percy Boland. Su intencionalidad (de la Defensoría) se encuentra claramente distorsionada y responde a su obsesión con la idea de que no podría querer tomar (la niña) una decisión distinta a la de abortar, en circunstancias de que como constató el personal médico del mismo recinto, ella no se encuentra bajo un riesgo real e inminente a su salud”, complementa el documento.

La madre recuerda que el 23 de octubre quedó establecida la decisión de la niña de no continuar con la interrupción del embarazo y por esa razón no tomó la segunda dosis de un fármaco; la primera dosis, suministrada en el Percy Boland, no surtió efecto en la pequeña.

Pide que la CIDH inste al Estado boliviano, a través de sus instituciones, a abstenerse de sus intentos de modificar la decisión de la niña.

La mamá habló

La madre de la niña de 11 años habló ayer y sostuvo que quiere que la pequeña continúe con el embarazo y que después verán si se quedan con el recién nacido. Reveló además que en el centro de acogida a donde fue trasladada la pequeña no le permiten ingresar a verla.

“En ningún momento estuve de acuerdo (con la interrupción del embarazo). (…) Yo quiero que nazca, ya veré en el momento si lo criamos o lo damos en adopción”, aseguró a Unitel.

La madre denunció que luego de que su hija fuera enviada a un centro de acogida, administrado por la Iglesia Católica, no tuvo contacto con ella.

“Desde que la llevaron, no me permitieron verla y no me dijeron por qué”, sostuvo la madre de la niña.