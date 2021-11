La Paz: Madre duerme en puertas del Hospital del Niño esperando que su hija internada se recupere

Llegó hace dos semanas a La Paz agobiada con su hija enferma que tuvo que ser internada en el Hospital del Niño. Desde entonces con ese amor de madre ha pasado las noches en la calle, aguantando las bajas temperaturas y algunos días incluso pasando hambre. Son días difíciles para Lidia; sin embargo, ella los resiste porque quiere ver a su niña recuperada, para volverse a Trinidad, donde radican.

Una frazada, un camping y la ropa que lleva puesta es todo lo que le queda a esta madre que pasa las noches frente al Hospital del Niño, en una esquina donde se refugia esperando resguardarse del frío.

«Sufro de frío pero por mi hija voy a aguantar«, señala muy convencida.

Lidia vive con su hija en Trinidad, donde la menor estaba siendo atendida por sus problemas de salud; sin embargo, los médicos que la atendían ordenaron trasladarla al Hospital del Niño en La Paz; sin embargo, hasta este martes la madre desconoce cuál es el problema que tiene su hija.

«Mi hija que está dos semanas, no me han dicho nada los médicos (…) están en estudios pero no hay resultados», cuenta esta afligida madre.

Pese a no tener recursos económicos, Lidia contó a Unitel que hace todo lo posible para subsistir. Hay días como este martes que descansará en su camping sin haberse alimentado.

“Hoy día no comí nada, muy caro cuesta la comida acá (La Paz)” dijo la madre.

Mediante los micrófonos de Unitel, la joven madre pidió ayuda a la población paceña.

“Les pido a las personas, necesito ropa abrigada, no pensé que el frio era fuerte, yo vengo del Beni. Alguna frazada, les pido por favor”, dijo Lidia.

Las personas que deseen ayudar a Lidia deberán llamar al 728-25282 o llevar la colaboración a puertas del Hospital del Niño de la zona de Miraflores de La Paz.