La Uagrm debe hasta siete facturas de servicios y no tiene para pagar sueldos

El rector propone crear un escalafón salarial en administrativos y aumentar la matrícula. Están encarando recortes y no se renovarán contratos a plazo fijo

Leyla Mendieta

La crisis económica de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) tocó fondo, según las autoridades universitarias, porque no tienen para pagar facturas de servicios básicos ni para cumplir con los sueldos. El cogobierno, estudiantes y docentes, se declaró en emergencia y comenzaron las movilizaciones para lograr mayor presupuesto.

La situación alarma más a las autoridades de turno, porque aseguran que no hay recursos para pagar los sueldos que restan de esta gestión y los anteriores meses se pagaron en cuotas.

A esto también se suman las deudas de servicios básicos, con las facturas de agua, luz y de otros que son esenciales como el internet, que en este tiempo se necesita mucho más con las clases virtuales.

“Nos reunimos con personeros de la telefónica Entel para que no nos corten el servicio, porque debemos siete meses”, manifestó Óscar Nogales, director administrativo financiero de la universidad estatal cruceña.

Nogales añadió que hay facturas que en todo este año no pudieron pagar y en otros casos solo cumplieron con algunos meses.

Agrega que, debido a la falta de recursos económicos, tuvieron que realizar ajustes económicos y dejar de contratar seguridad externa, además de otros recortes en gastos corrientes.

“Recibimos la universidad financieramente quebrada, esto significa que los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos y en un estado de iliquidez, porque no se cuenta con los medios para honrar las deudas y otros compromisos”, añadió Nogales.

Ante ello, los estamentos docentes y estudiantes salieron a las calles para pedir un soporte extraordinario del Tesoro General de la Nación (TGN) de Bs 300 millones que permita cubrir los gastos para gestión.

Si bien la universidad cada año ha solicitado un soporte económico extraordinario, el monto que pide esta vez, es el más elevado de su historia. El año pasado, en el inicio de la pandemia, solicitó un soporte extraordinario de Bs 50 millones y también se le permitió cancelar sueldos y salarios con los ingresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), recursos que por Ley solo se deben utilizar para construcciones e investigación.

El rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, apuntó como una de las causas para que se llegue a esta situación, el hecho que las anteriores autoridades impulsaron una política de gratuidad de matrículas, lo que redujo los ingresos propios, aunque estos significan solo un 3% del total del presupuesto.

“Esto significa que los recursos que recauda la universidad en este momento no alcanzan ni siquiera para pagar los servicios básicos”, resaltó Cuéllar.

El Presupuesto Operativo Anual (POA) de la Uagrm de este año es de Bs 1.113.380.401, el tercero más elevado de las universidades públicas del país, pese a que es la universidad con más estudiantes del país. Actualmente la universidad pública cruceña tiene 1.500 docentes y 1.750 administrativos.

Los gastos

El director Administrativo Financiero dijo que se solicita un soporte extraordinario de Bs 300 millones porque en la presente gestión hay pagos ineludibles por un valor de Bs 200 millones, como el pago de sueldos, beneficios sociales a los familiares de docentes y administrativos que fallecieron en pandemia (más de 38), deudas por becas estudiantiles y pago de servicios básicos.

Nogales remarcó que se quedaría un diferimiento de Bs 100 millones para el año 2022, para el pago de servicios no urgentes.

La universidad pública cruceña tiene una planilla mensual de Bs 58 millones. El monto de los sueldos es muy variado, porque mientras el rector y cerca de un centenar de docentes bordean el techo salarial del sector público, de Bs 24.000, otros no superan los Bs 3.000.

El director administrativo financiero detalló que se minimizó el número de jefaturas, asesorías y consultorías y se decidió no renovar los contratos a plazo fijo, lo que significa un ahorro de Bs 400.000 mensual.

En esta etapa se desvincularán 150 personas con contrato a plazo fijo, y según el ahorro indicado, este grupo gana en promedio Bs 2.666 mensuales.

A este recorte se suma, que se dejó de contratar 30 consultorías.

Funcionarios que no trabajan

Nogales añadió que también se está haciendo una evaluación del personal administrativo fijo y no se descartan despidos, pues se identificaron irregularidades en unos 100 puestos, que deben presentar descargos.

“En algunos casos estaban ganando sueldos y no estaban trabajando, a esos se los va desvincular de la universidad, pero un trabajador que ha venido cumpliendo su labor, no será desvinculado”, advirtió.

Nogales apuntó que, en los últimos años, se fue aumentando la cantidad de administrativos, de 1.200 a 1.500. “La contratación de nuevos es lo que se va corregir”, aseveró.

Una de las propuestas de reestructuración que plantea la nueva administración de la Uagrm es crear un escalafón salarial administrativo que regule los ingresos. “Actualmente el rector tiene la libertad de realizar contrataciones y al existir un escalafón, se regulará esto, porque solo si hay ítems habrá contratación”, dijo Nogales.

Sin embargo, la propuesta que ya fue presentada en el Ilustre Consejo Universitario (ICU) fue observada. La sesión, que debía tratar el tema, en dos ocasiones fue suspendida.

Al respecto, el delegado ICU, Cristhian Luque, indicó que se conformó una comisión para evaluar las propuestas y se dejó claro que no se pueden asumir estas acciones sino se tiene primero un estudio técnico.

Congelar carga horaria

Nogales indicó que una de las medidas que se plantea para superar el déficit que se tiene es congelar la carga horaria, es decir, restringir el crecimiento de horas de docencia.

Esta medida se asume, pese a que la gestión saliente confirmó que hay al menos 200 docentes no regularizados, es decir, que pasan clases, pero no se les paga sueldos. Indicaron que, de 420.000 horas, un total de 100.000 no se pagan.

Una política que enfatizó el vicerrector, Reinerio Vargas, en la misma línea que el rector, fue exigir un nuevo Censo, pues en estos diez años la Uagrm dejó de percibir aproximadamente Bs 18 millones.

Convenio de rendimiento

El Ministerio de Economía exhortó a la Uagrm a implementar una política de austeridad para garantizar la sostenibilidad financiera. Asimismo, confirmó que propuso un convenio de desempeño financiero “como una alternativa para a salir de la crisis”, aunque no detalló las condiciones.

En el comunicado se menciona que la crisis es “producto del pésimo manejo económico al interior de la institución y prueba de esta situación es que “en un análisis de costos de servicios personales (gastos en sueldos y salarios) que, en 2010 llegaba a Bs 207 millones para la gestión 2021 se incrementó a Bs 779 millones, es decir, un incremento de 276%”.

Al respecto, el rector Cuéllar indicó que es importante tomar medidas correctivas al interior de la universidad; sin embargo, cree que este convenio no debe condicionar una solución inmediata al soporte extraordinario que están pidiendo.

A su vez, el presidente de la Federación Universitaria de Profesores (FUP), Rogelio Espinoza, señaló que si por la emergencia se firma el convenio de desempeño, el Gobierno nacional debe respetar la libre determinación y autonomía de la Uagrm.

AUMENTARON LOS ESTUDIANTES EN LA PANDEMIA Y LAS CARRERAS DE LA ‘U’ RETOMAN PRÁCTICAS PRESENCIALES

En medio de la pandemia, que obligó a pasar de clases presenciales a virtuales y también en un periodo de elecciones, la universidad aumentó la cantidad de estudiantes activos. De acuerdo a la Dirección de Información y Tecnología (TIC), en el primer semestre del 2020, un total de 79.396 estudiantes registraron materias entre las carreras anuales y semestrales mientras que, en similar periodo del 2021, fueron 91.024 estudiantes.

Actualmente la universidad encara un proceso de retorno a clases presenciales, solo en materias prácticas. En esta línea, esta semana la carrera de Odontología presentó un protocolo de bioseguridad al Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM), instancia que aprobó la propuesta que establecía un aforo de 50%, lo que significa una capacidad de 30 alumnos por aula. Realizaron un simulacro de clases prácticas en instalaciones de la Clínica Odontológica.

El director de la carrera, Duberty Soleto, explicó que esto forma parte de la preparación de los estudiantes y docentes, para el retorno a clases de prácticas clínicas y toma de exámenes presenciales.

En esta línea, el delegado estudiantil al Ilustre Consejo Universitario (ICU), Cristhian Luque, remarcó que presentó una propuesta de procedimiento de retorno a clases presenciales a todas las facultades, cumpliendo los protocolos de bioseguridad.

Desde el vicerrectorado también se pronunciaron a favor de retornar a clases presenciales solo en materias que tienen talleres y previo cumplimiento de pasos.