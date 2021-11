Los interculturales niegan un vínculo con secuestradores

Fuente: paginasiete.bo

Luis Callisaya / La Paz

La Federación Sindical Departamental de Comunidades Interculturales de Santa Cruz negó que sus miembros hayan participado en la emboscada armada a una comitiva en Las Londras, Guarayos, o que formen parte del bloqueo en la comunidad de San Julián, carretera Santa Cruz – Beni.

“Si bien hasta este momento hemos sido humildes y educados, a partir de esta fecha no vamos a ser porque ya hemos soportado calumnias, sin pruebas, porque todo es interculturales, interculturales. En esa propiedad no tenemos ni un intercultural, no existe ahí, es por eso que vamos a solicitar pruebas”, señaló a la Red Unitel Guido Cuadrado, dirigente de los interculturales.

El dirigente también rechazó la acusación de que gente de su sector hubiese participado en el grupo armado que secuestró la semana pasada a 21 personas, entre ellos policías y periodistas en la propiedad Las Londras.

Cuadrado desconoció el bloqueo que lleva adelante un grupo de interculturales en San Julián. Dijo que “no hay interculturales ahí”. Señaló que cuando activen alguna medida lo dirán de frente.

Por su parte, Mario Miranda, dirigente de la Federación Única de Trabajadores Campesinos, informó ayer que se mantiene el bloqueo de la carretera que une Santa Cruz con Beni, medida que será de carácter indefinido hasta que las autoridades de Gobierno atiendan sus demandas.

“La medida de presión continúa en San Julián, nuestro dirigente tanto de la Federación de Interculturales de San Julián, como también de la Federación Regional de Guarayos, solicitan que baje el Ministro de Gobierno”, manifestó Miranda.

El dirigente también negó que su sector haya participado en la emboscada violenta del pasado jueves y dijo que no son de la cultura de la violencia.

Mencionó que las investigaciones esclarecerán lo ocurrido en Las Londras y si hubiera alguna persona del sector implicada en violencia, entonces dejarían que la justicia se haga cargo. “Para nosotros es algo premeditado, que lo han preparado los supuestos dueños, sabiendo que había ahí un problema, entonces no deberían llevar a los periodistas”, refirió.

Sin embargo, el domingo el dirigente de la Federación de Comunidades Interculturales de San Julián, Isidro Patzi, respaldó a las personas que ingresaron a Las Londras y responsabilizó a los empresarios de amedrentar a los campesinos que tomaron tierras fiscales.

“Esos compañeros que han entrado a ese lugar están años, están cuatro años; por eso es que nosotros damos nuestro respaldo a los compañeros que han ingresado al sector Las Londras para agarrarse un pedazo de tierra. Los compañeros no son avasalladores, los empresarios son los avasalladores”, dijo el dirigente, según ANF. Agregó: “Damos pleno respaldo a los compañeros que han entrado allá (a) agarrarse un pedazo de tierra”.