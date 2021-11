Luis de Alba pidió oraciones por Carmelita Salinas: “Quiero tres minutos para decirle todo lo que siento”

Fuente: infobae.com

Luis de Alba habló sobre el estado de salud de su colega y amiga, Carmen Salinas. El comediante de televisión rectificó que tiene mucha esperanza en que la actriz coahuilense pueda recuperarse. No obstante, también tiene presente que la situación médica es sumamente complicada.

“Hablé con su hermano hoy en la mañana y me dijo que sí está muy complicado”, añadió Luis de Alba para el matutino Sale el sol. “Yo sí tengo fe en que con la oración mía y de muchísima gente que la queremos y nos hizo felices”. De igual modo, el humorista se declaró como un hombre religioso y añora que se solucione el delicado estado de Salinas.

Desde el pasado miércoles trascendió el histrión de Bellas en la noche se encuentra en coma. Ante este contexto, Luis de Alba exteriorizó un particular deseo: “Yo quiero tres minutos para decirle todo lo que siento, no más”.

Cabe recordar que Luis de Alba y Carmen Salinas coincidieron en algunas cintas del llamado cine de ficheras. Los actores con dotes humorísticos formaron parte de títulos como Las cariñosas, La pulquería y Las modelos de desnudos. Durante los 70′s, las celebridades se conocieron y formaron una amistad inigualable, a día hoy vigente.

“Dios no se equivoca. Es tiempo de Dios y hay que respetarlo, pero, por favor, hagan oración por ella. Yo se los pido”, puntualizó Luis de Alba en entrevista para el programa matutino de Imagen Televisión.

El actor recordó cariñosamente que Carmen Salinas estuvo al pendiente de él cuando este, recientemente, sufrió una fractura ósea. Incluso, remató el comediante, la actriz lo apoyó económicamente, ya que la operación fue costosa y el contexto actual no le permitió trabajar de manera regular.

“Cuando salí del quirófano me dijo mi mujer: ‘Habló Carmen Salinas y te mandó dinero. 50 mil pesos’. Le dije le hubieras dicho que gracias, que no era necesario. Fue la primera que me mandó dinero”, tuvo presente Luis de Alba. “Casi diario hablaba para ver cómo iba. De ese tamaño era Carmen”, añadió.

Las celebridades de cine y televisión vivieron la efervescente popularidad del cine de ficheras. No obstante, su amistad se mantuvo a lo largo de las décadas. “Nada más 40 años de trabajar juntos. La primera vez en el Teatro Blanquita, inolvidable para mí”, mencionó.

El comediante destacó, para la pantalla de Sale el sol, que su relación de amistad llegó al punto en que Carmen Salinas, al ser contratada para un filme, pedía considerar a Luis de Alba. De este modo, la dupla creó un sinfín de personajes que se complementaban entre sí.

El consolidado humorista recalcó que en las películas donde trabajaba a lado de Carmelita usualmente él interpretaba a su pareja. Los años en que laboraron en el mismo set de grabación, sin lugar a duda, cimentaron la amistad que hasta hoy florece.

Sin embargo, y en contraste a los mensajes positivos hacia su amiga, Luis de Alba fue contundente contra Lyn May. La vedette contemporánea a ellos, igual estrella del cine de ficheras, tuvo un contratiempo al tratar de ingresar al hospital donde se encuentra en observación Carmen Salinas. Este hecho no agradó al actor.

“Van a hacerse publicidad. ¿A qué van? Saben que no la pueden ver. Saben que están todos los medios y, pues a que los vean los medios… y que muy amigos y que sufren mucho. ¡Compañeros, por favor!”, añadió ácidamente el comediante.

Carmen Salinas, conocida en el medio de la farándula como Carmelita, fue internada de emergencia a sus 82 años. La razón, explicada por sus familiares, es un derrame cerebral y se encuentra en coma. Al cierre de esta información, no se ha reportado un cambio en su salud.