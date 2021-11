Maestra afirma que algunos profesores optan por aprobar a estudiantes pese a no merecerlo

De acuerdo con Leandro Mamani, dirigente del Magisterio de La Paz, el Ministerio de Educación emitió un instructivo para que los profesores presenten documentos que justifiquen la reprobación de determinado estudiante.

De acuerdo con Leandro Mamani, dirigente del Magisterio de La Paz, el Ministerio de Educación emitió un instructivo para que los profesores presenten documentos que justifiquen la reprobación de determinado estudiante. Debido a que la presentación de dichos documentos significa un asunto burocrático, María, profesora de una unidad educativa de la zona de Senkata de El Alto, relató a la ANF que muchos de sus colegas optaron por aprobar a los estudiantes, aunque realmente merecen perder el año.

María relató que los documentos que se les exigen son listas, exámenes mal rendidos, informe sobre si el estudiante presentó sus tareas y trabajos, citaciones que fueron enviados a los padres de familia, pruebas de visitas que realizaron a la casa del estudiante para averiguar las razones de su ausencia o abandono de clases, entre otros.

La educadora manifestó que existe cierto temor entre los profesores porque si los informes que presentan para justificar la reprobación de un determinado estudiante puede ser rechazada por los padres de familia y el maestro o maestra se arriesgan a enfrentar procesos.

“Nosotros tenemos que presentar hasta el lunes o martes de la próxima semana todos los informes. Nosotros tenemos miedo porque nos ponen entre la cruz y la espada. Si reprobamos tenemos que presentar todos esos documentos, pero si el padre de familia no está de acuerdo en que repruebe puede iniciar un proceso al maestro. Quien sale perdiendo es el maestro, porque ni la federación, ni el director, ni el distrital no te apoya. (…) Por eso la mayoría de los profesores han decidido aprobarlos, porque sabemos que la federación no te apoya, para nada, te deja así”, lamentó.

Explicó que al momento de decidir si un estudiante debe o no aprobar el año escolar enfrentan otro problema, ya que el primer trimestre les instruyó que a los estudiantes que hayan abandonado su educación o que nunca se presentaron se los debe aprobar con la nota mínima, que es de 51.

“Entonces cómo justificamos eso de reprobarles, entonces es una contradicción. Forzosamente habría que aprobarles, sobre eso hemos tenido una discusión con el director (de mi unidad educativa), porque cómo vamos a justificar el primer trimestre y en el segundo le hemos puesto nota de reprobación, pero ahora qué hacemos con la nota del tercer trimestre”, cuestionó.

Otra situación que tienen que encarar los profesores al momento de poner nota a un estudiante que abandonó o nunca se presentó, según María, es que los profesores de algunas materias ponen la nota que corresponde realmente, pero otro le ponen nota de aprobación, aunque el estudiante no haya asistido.

“Hay niños que ni siquiera han asistido a educación física, no han hecho sus trabajos o no han presentado, pero tienen notas altas, o sea por no tener problemas los técnicos son los que no reprueban, no tienen ningún reprobado. Como nosotras centralizamos las notas vemos, o sea todo el peso cae en nosotros, en el aula. En el caso de los secundarios, todo ese peso cae en los asesores”, contó.

Ante esta situación, Mamani señaló que se instruyó a las bases desacatar la determinación del Ministerio de Educación. Aclaró que “el único documento que se necesita para justificar que los estudiantes han reprobado es el registro del profesor que siempre hemos manejado, donde se plasma todas las actividades curriculares y extracurriculares para que se pueda dar la calificación correspondiente”.

El dirigente del Magisterio paceño acotó que “es un montón” de datos que el Ministerio de Educación exige y que no corresponde. Insistió en que “lo único que nosotros hemos dicho que es válido es el registro del docente, donde se ahí se ha anotado todas las actividades evaluativas de acuerdo al contexto y la modalidad que se ha adoptado”.