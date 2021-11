Mamá de niña embarazada: Quiero que nazca y ya veré en el momento si lo damos en adopción

Fuente: paginasiete.bo

La madre de la niña de 11 años, que quedó embarazada producto de una violación, habló este lunes y sostuvo que quiere que la menor de edad continúe con el embarazo y que después verán si se quedan con el recién nacido. Además, informó, que en el centro de acogida donde fue trasladada, no le permiten ingresar a verla.

«En ningún momento estuve yo de acuerdo (con la interrupción del embarazo). (…) Yo quiero que nazca, ya veré en el momento si lo criamos o lo damos en adopción», manifestó en entrevista con Unitel.

«Ella (la niña) quiere que el bebé nazca vivo, pero como dicen los análisis psicológicos, ella dice que no quiere criarlo», agregó.

El caso de la menor de edad que resultó embarazada producto de la violación del padre de su padrastro, se hizo público a mediados de octubre y generó polémica desde entonces. A través de una sentencia judicial se aprobó la interrupción del embarazo, pero cuando la menor se encontraba en el centro de salud iniciando el procedimiento, la familia decidió continuar con la gestación.

Cuando la niña fue dada de alta, fue trasladada a un centro de acogida, dirigido por la Iglesia Católica, y desde entonces no ha podido ver a su madre.

«No me permiten verla en este momento. Desde que la llevaron, no me permitieron verla, no me dijeron por qué», sostuvo la progenitora. «Me dijeron que va a estar bien atendida ahí, que no puedo visitarla hasta un aviso que me diera la Defensoría».

Pese a ello, la madre afirmó que la niña «está bien, un poco decaída, pero bien».

La mujer también reveló que no fue parte de «ninguna reunión» con la Defensoría, Iglesia y otros, y que después de interrumpirse el proceso de aborto, le dijeron que «no podía decidir» sobre el futuro de la menor.

«No he participado en ninguna de las reuniones. Solo me dijeron que yo no podía tomar la decisión después de que decidimos no hacerlo, que yo no podía decidir sobre ella».