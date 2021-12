MAS: Cualquier moción de censura contra Basteiro no se tomará en cuenta en el Legislativo

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juanito Angulo y el senador de la misma sigla Félix Ajpi manifestaron que cualquier pedido de moción de censura contra el embajador de Argentina, Ariel Basteiro, no será tomada en cuenta en la Asamblea Legislativa.

Este martes, la bancada de Creemos presentó un proyecto de resolución camaral para declarar personas no grata a Basteiro por sumarse a la marcha que el oficialismo impulsó para respaldar el presidente Luis Arce.

Además, anunciaron acciones con sus pares argentinos para que en el Congreso de esa nación se tramite la destitución del diplomático en Bolivia.

Angulo afirmó que en la Cámara Baja no prosperará ninguna propuesta para amonestar al diplomático del vecino país. Añadió que no incurrió en ningún tipo de falta al integrar y brindar su respaldo a la movilización oficialista.

También puede leer: Creemos envía a Diputados pedido de censura a Basteiro y remite legajo a sus pares argentinos

“La marcha no es un tema político, todos tenemos el deber de defender y precautelar los derechos. En ese marco, se ha adherido en nuestra marcha algunas autoridades de otros países y eso no implica injerencia, sino es parte de la solidaridad. Las mociones y acciones que anuncie la oposición no serán tomadas en cuenta”, explicó.

Por su lado, Ajpi dijo que, si en el Senado la oposición presenta un trámite similar en contra de Basteiro, primero se debatirá para que quede constancia del rechazo. Coincidió con su colega Angulo en que el diplomático no incurrió en ningún acto de intromisión tal como denunció la oposición.

“La movilización era pacífica y para hacer respetar el voto del 18 de octubre del 2020, y se ha ido a sumar el embajador, no ha hecho absolutamente nada en nombre de su país. Por lo tanto, no hay porque censurarlo y ni admitir una censura”, enfatizó.