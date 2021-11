«Me quiso estrangular» Vs «me dio tres puñetes»: el saldo de la pelea en el Legislativo

Fuente: paginasiete.bo

Durante el informe del presidente Luis Arce por su primer año de gobierno, legisladores del oficialismo y la oposición protagonizaron grescas en el hemiciclo de la Asamblea Legislativa. En uno de los incidentes, el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Héctor Arce y su colega de Creemos Tatiana Añez protagonizaron un fuerte momento de tensión.

«Me quiso estrangular», denunció el oficialista y la opositora respondió: «me dio tres puñetes». En un video se observa cómo Añez y Arce forcejearon en medio de un grupo de legisladores que luego los separó.

“Este hombre (…) me agarra del brazo y yo intentado explicarle al Presidente de Diputados nuestro pedido. Entonces este hombre me agarra del brazo y me da tres puñetes en el estómago yo tengo una reacción y le digo que me suelte y le dije una palabra que demuestra firmeza y la falta de hombría hacia una mujer”, dijo la opositora.

Por su lado, el oficialista denunció que lo «arañaron» y aseguró que «jamás en la vida» sufrió ese tipo de agresión, que calificó como un delito.

“Ella bajó para acercarse a la testera donde estaba el presidente y me puse delante de ella, en eso me sujeta del cuello por 10 o 15 segundos. Me ocasiona estas heridas. (…) Esto es un delito, jamás en mi vida alguien me había arañado en la cara, en el rostro”, afirmó.

La legisladora anunció la tarde de este lunes que presentará una demanda penal en contra del oficialista por el delito de violencia contra la mujer. A su vez, explicó que alista acciones ante la Comisión de Ética de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

«Va a tener que responder por sus actos», anunció por su lado Arce.

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, que estaba presente en la sesión, criticó a los dos bloques.

“Una vez más ha decepcionado el espectáculo que la Asamblea Legislativa, los diputados y senadores, han vuelto a brindar a nosotros, al pueblo que costea sus salarios y creo que no merece este tipo de espectáculo en el cual se falta respeto a la investidura al presidente, a los invitados, al cuerpo diplomático”, dijo.