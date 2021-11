Microempresarios rechazan doble aguinaldo por consecuencias de la pandemia, piden flexibilidad este año

Unos 600 mil afiliados a la Confederación Nacional de Micro y Pequeños Empresarios (Conamype) rechazaron este martes cualquier posibilidad de pago del doble aguinaldo, piden flexibilización por este año.

Fuente: https://lapatria.bo

El presidente del Conamype, Néstor Conde, señaló que pagar el doble aguinaldo implicaría asfixiar al rubro que apenas está saliendo de los efectos de la pandemia.

“Nosotros rechazamos cualquier intento de pago del segundo aguinaldo porque eso va a obligar a que muchas empresas quiebren, otras cierren y contribuirá a que se acrecenté la informalidad y nadie querrá ser una empresa formal en el país”, indicó el microempresario, según reportó el portal digital InnovaPress.

Ante esta situación, Conde recordó que el año pasado se registró un decrecimiento económico de menos 11,8% de la economía y que ahora se estima que se tendrá un crecimiento de un hasta un 4,5% o un 4,7% que implicaría al pago de un segundo aguinaldo.

Sin embargo, señaló que este crecimiento no está compensando, menos nivelando los ingresos que se tenían en pasadas gestiones.

“El Gobierno se está queriendo equivocar si es que va a haber un posible segundo aguinaldo, eso va a ser la muerte de muchas empresas formales que en este momento están generando empleo”, declaró.

Según Conde, ese rechazo es a consecuencia de varios factores como la pandemia, la importación de productos chinos y además el decrecimiento de -11,8 por ciento el año 2020.

Entre tanto, si la economía crece a un cinco por ciento no va a igualar a lo que estaba en gestiones anteriores y eso no implica ningún tipo de crecimiento en este momento, por eso exigió al Gobierno que no se vaya a equivocar al implementar un segundo aguinaldo.

En Bolivia están instaladas más de 600 mil unidades productivas legalmente constituidas y son productivas que generan empleo directo.

De acuerdo con el Decreto Supremo 1802 del Segundo Aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia” para dar cumplimiento al pago del beneficio se considerará la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) observada en un período de 12 meses anteriores hasta junio de cada gestión, que deberá ser igual o superior al 4,5 por ciento.