Montaño establece récord nacional en el Urubó Golf Club de Santa Cruz

Fuente: lostiempos.com

El golfista cochabambino José Luis Montaño estableció el fin de semana pasado un nuevo récord nacional de cancha en el Urubó Golf Club, según informó el portal Golf Sport en su página de Facebook.

El récord del valluno Montaño es de -8 con 7 birdies y 1 Águila, en ocasión del torneo Abierto del Urubó, desarrollado en la capital oriental.

“La verdad es que me sentí muy cómodo, muy relajado, divirtiéndome con los amigos. Me salió todo desde el tee, fairway, me sentí muy cómodo”, dijo Montaño a Golf Sport.

Según recoge el mismo portal, Montaño deleitó con su actuación en la ronda del sábado, segunda del mencionado campeonato, en los segundos 18 hoyos y con una tarjeta de 64 (-8), con 5 birdies tras la primera vuelta de agua y 2 en la segunda, además de firmar un Águila al par 5 de 6.

Si bien Montaño participó como invitado y su puntuación no fue parte de los resultados finales del campeonato, su presentación y resultados de exhibición lo dejaron de igual manera como líder del evento y con un rendimiento excepcional.

En el certamen también contó con el cochabambino Kevin Muriel, quien a su vez participó de la misma manera que Montaño, ya que ambos son profesionales de este deporte.

Hasta diciembre, ambos golfistas completarán sus restantes torneos en Bolivia y a nivel internacional, buscando en 2022 sumar más puntos y poder crecer más a nivel del ranking.