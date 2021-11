Mujer se salva de morir luego de ser atacada con cuchillo por su expareja

El intento de feminicidio ocurrió en Buena Vista

Fuente: El Deber

María J. M., de 23 años, fue atacada con cuchillo por su expareja cuando estaba en la ducha, en su domicilio en el municipio de Buena Vista. El hecho ocurrió el fin de semana y lo presenciaron sus dos pequeños hijos, uno de 4 y otro de 9 años.

Afortunadamente, María logró salvar su vida, a pesar de sus heridas. Actualmente, se recupera en la unidad de cuidados intermedios del hospital de segundo nivel de Yapacaní.

«Ya me había separado de él porque era agresivo y machista, me prohibía ponerme ropa que me gustaba, me obligaba a estar con él, me decía que, si no estaba con él, no iba a estar con nadie», relató la víctima.

Rubén Cuéllar, de 32 años, fue pareja de la víctima durante diez años, tuvieron dos hijos, pero la relación terminó hace un mes a raíz de la actitud machista del hombre. La joven madre relata cómo se defendió de su agresor, quien la atacó con un cuchillo de cocina causándole varias heridas punzocortantes en el rostro, en las manos y una herida profunda que compromete el pulmón derecho.

El hecho está siendo investigado como feminicidio en el grado de tentativa seguido de suicidio, según informó el comandante de la Policía de Yapacaní, coronel Juan Carlos Arnez.

Luego de apuñalar a su expareja, Cuéllar también intentó quitarse la vida, haciéndose varios cortes en su cuerpo. Ambos heridos fueron trasladados al hospital Roque Aguilera de Buena Vista, donde el hombre no logró sobrevivir. La mujer fue derivada al hospital de segundo nivel de Yapacaní, donde se recupera.

«La paciente está estable, tiene heridas en ambas manos, en la cara y en el lado del tórax derecho», informó la doctora Ambar Ayala, directora del Hospital de segundo nivel de Yapacaní.

Fuente: El Deber