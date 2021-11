Niña de Yapacaní está internada y Defensoría dice que se protegieron sus derechos

Fuente: paginasiete.bo

La niña de 11 años que fue vejada y embarazada por uno de sus familiares en Yapacaní, se encuentra internada en un hospital de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde su caso se maneja con absoluta reserva por determinación de la justicia. La Defensoría del Pueblo sólo informó que «se protegió” los derechos de la menor, mientras el abogado defensor de la menor declaró que extraoficialmente se enteró que se habría producido un “adelanto del embarazo”.

“La sala Consititucional, al momento de emitir el fallo, pidió especial reserva. Por lo menos, hasta el día lunes no vamos a dar ninguna información. Lo único que puedo decirles es que se generó una protección respecto a los derechos de la niña”, declaró a Página Siete Digital la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

La menor vivió un calvario de violaciones continuas desde febrero de este año por el padre de su padrastro. La anterior semana, la fue trasladada al Hospital Percy Boland de Santa Cruz para interrumpir la gestación, pero la madre cambió de opinión y desistió de esa solicitud, luego de que intervino la Iglesia Católica. Posteriormente la justicia determinó que una comisión multidisciplinaria evalúe este caso y la conveniencia de un aborto legal y luego se supo que fue internada en el Hospital Francés.

Cuando se le preguntó a la Defensora sobre las versiones de una interrupción del embarazo, reiteró: “Por respeto al tema de privacidad y confidencialidad que el mismo Tribunal pidió, sea externo a medios de comunicación, no se va a dar un detalle respecto a ello porque sería una forma de incumplir su derecho a la confidencialidad”.

Cruz agregó que en este caso “lo único que se puede decir es que el Tribunal, además de otorgar la tutela, al momento de ejecutar el fallo se generó protección para ella. Según el último informe que nos dieron ayer (viernes) por la tarde, está resguardada su salud, está bien”. Confirmó que, por la misma resolución judicial, se encontraba en un centro hospitalario.

El abogado de la la niña y de su madre, Néstor Higa, declaró que hace cinco días perdió todo contacto con ellas “La madre no contesta más su celular, hasta le quitaron el teléfono. Quedaron incomunicadas. Eso no es legal, es abusivo como siempre lo hacen”, afirmó.

Confirmó que la menor tenía seis meses de gestación. “Fueron trasladadas al Hospital (…) y resulta que no conocemos más que algunas cosas que no están confirmadas. Sabemos extraoficialmente que se le hubiera un adelanto de parto y se hubiera producido el nacimiento del bebé de manera anticipada. No sabemos si es o no cierto”, dijo.

Higa mencionó que uno de los médicos explicó que la niña podría dar a luz a los siete meses de gestación siempre y cuando le hagan una valoración de pulmones. “Si no hicieron eso era una señal de que querrían quitarle la vida al bebé”, aseguró.