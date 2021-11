«No tenemos más tiempo»: El potente discurso de una joven indígena brasileña en la COP26

Fuente: https://actualidad.rt.com/

«Me llamo Txai Suruí y solo tengo 24 años, pero mi pueblo vive en la Amazonía desde hace casi 6.000 años». Así comenzó su discurso la joven activista indígena en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26), que se desarrolla en Glasgow (Escocia).

Durante su alocución en inglés y vestida con un atuendo tradicional y su rostro pintado, Suruí destacó la necesidad de un cambio en las políticas del medio ambiente y acusó a los líderes políticos de «cerrar los ojos ante la realidad».

«Mi padre, el gran jefe Almir Suruí, me enseñó que debemos escuchar a las estrellas, a la luna, a los animales y a los árboles. Hoy, el clima se está calentando, los animales están desapareciendo, los ríos están muriendo y nuestras plantas ya no florecen como antes. La tierra está hablando y ella nos dice que no tenemos más tiempo», alertó.