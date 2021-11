Nuñez: Pedimos a la Gobernación de Santa Cruz no politizar la salud

El director del Sistema Único de Salud (SUS), Rolando Núñez, pidió este sábado a las autoridades de la Gobernación de Santa Cruz, no politizar la salud al afirmar que son “discriminados” y que tiene una situación “dramática” del sistema sanitario.

«Quiero pedirles a los colegas de la Gobernación de Santa Cruz que no politicen la salud, no es necesario”, dijo en conferencia de prensa.

Explicó que la Dirección Nacional del SUS es técnica, administrativa y financiera, porque los manejos son técnicos de carácter financiero y en ese marco la información que se maneja es concreta y cierta.

Reiteró que los datos que manejan son certeros y demostrables como el desembolso de Bs 110.546.903 que se entregó esta gestión a Santa Cruz, de los cuales solo ejecutaron Bs 55 millones y tiene un saldo de Bs 54,6 millones y solo falta dos meses para culminar la gestión.

Lamentó que las autoridades departamentales de Santa Cruz emitan declaraciones públicas a través de ruedas de prensa solo desinformar a la población, en desconocimiento al reglamento interno sobre la elaboración de presupuestos en base a los recursos económicos destinados para cada nosocomio.

Pidió coordinar el trabajo en base al reglamento emanado por el Ministerio de Salud para elaborar los presupuestos destinados e invitó al gobernador de Santa Cruz o al representante de salud, para una reunión y coordinar los aspectos presupuestarios.

Detalló que desde 2019 se entregó a la Gobernación de Santa Cruz presupuestos anuales para los cinco hospitales de tercer nivel de manera creciente: en 2019 se entregó Bs 72 millones; en 2020 Bs 105 millones, y en 2021 Bs 110 millones; para 2022 se tiene un presupuesto de Bs 117 millones, ello por el crecimiento demográfico y la disponibilidad de recursos económicos a nivel nacional.

Fuente: ABI