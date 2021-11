Padres de familia apoyan a salubristas del Hospital de Niños que están en paro exigiendo medicamentos e insumos

Padres de familia, cuyos hijos reciben atención médica en el Hospital de Niños Mario Ortiz, se han sumado a las movilizaciones que llevan adelante los salubristas, para exigir la dotación de insumos y medicamentos para dicho nosocomio.

Personal de dicho hospital y padres de familia bloquean la calle Santa Bárbara, uno de los accesos al nosocomio, para pedir a las autoridades del Gobierno central y de la Gobernación de Santa Cruz, que busquen una solución a los problemas que afectan al centro hospitalario, pues aseguran que no hay ni hilo para las suturas.

Los sanitarios llevan adelante un paro de 24 horas, que se inició a las cero horas de este miércoles.

La doctora Milka Cáceres, jefa de Emergencias, reconoce que, «para los padres es un viacrucis no tener medicamentos, ni insumos, ni lo básico para que sus hijos sean atendidos».

A decir de Cáceres, la situación se ha vuelto «insostenible» en las últimas semanas, ante la falta de medicamentos en la farmacia.

El doctor Fernando Ortiz, del sindicato médico, advierte que el paro podría ampliarse por más tiempo si las autoridades no atienden las demandas del hospital. » Necesitamos una respuesta inmediata. No tenemos insumos, no tenemos personal. La protesta es un derecho justo», manifestó.

«Nos duele mucho que la gente que necesita atención médica venga y se encuentre con un hospital en paro, pero ya no sabemos qué más hacer, hemos agotado todas las instancias», añadió el galeno al lamentar la falta de atención por parte de las autoridades nacionales.

Ortiz apunta al Sistema Único de Salud como principal responsable por la falta de insumos, materiales y medicamentos. «El gobierno no está preocupado por la salud», lamenta.

Por su parte, Rosa María Ramón, madre de un niño enfermo que se encuentra hospitalizado en dicho nosocomio, dijo que en la farmacia no hay ni medicamentos básicos. «Nosotros, como padres, tenemos que comprar todo».

Padres de familia se suman a la protesta de los salubristas y reclaman por la dotación de insumos y medicamentos que garantice la adecuada atención médica. /Foto: Juan Carlos Torrejón