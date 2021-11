Pando recibe fármacos y equipos para la cuarta ola

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

El Ministerio de Salud entregó ayer un lote de insumos y equipamiento de última generación para los hospitales, además dio medicamentos para todos los centros de salud del departamento de Pando. Esta dotación fue realizada para fortalecer el Sistema Único de Salud (SUS) y enfrentar de mejor manera los efectos negativos de una cuarta ola de la covid.

“Todavía no hay una cuarta ola en el departamento de Pando, pero eso no significa que no tomemos acciones y medidas preventivas”, explicó el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas.

Según la autoridad, el presidente Luis Arce pidió almacenar medicamentos para la atención en tiempos difíciles.

Entre los fármacos que fueron entregados están Ivermectina, Ketorolaco, Fentanilo sin conservante, Atracurio besilato, Azitromicina y Fentanilo con conservante.

Los equipos que se entregaron son: 50 ventiladores – CPAP, 4.915 accesorios de CPAP (filtros climáticos, humidificadores estériles, mascarillas), 5.000 oxímetros de pulso y 5.650 accesorios para UTI (set de juegos de nebulización, tubos endotraqueales, cubetas de CO2 y conectores variados).

Salud entregó ropa de trabajo por un valor de 652.210 bolivianos. Los trajes constan de botines, chalecos, juego de ropa, botas de goma, poleras de manga larga, mosquiteros, juego de EPP, insecticida, larvicida y el contrato de 10 personas. Además de seis ventiladores y 400 oxímetros de pulso.