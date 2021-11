Paraguay espera nota oficial de la Cancillería boliviana con disculpas por agravio de Mario Cronenbold

El diputado de Paraguay, Walter Harms, conversó con Asuntos Centrales sobre el impase diplomático que se originó con Paraguay a raíz de un Tik Tok que publicó el embajador Mario

Cronenbold en la que refiere al terere y el idioma guaraní.

«Lastimosamente este ciudadano boliviano que funge como embajador ante la Paraguay tuvo una muy desacertada actuación a través de las redes sociales, burlándose no solamente de un elemento cultural muy arraigado como es el terere, sino que de paso de un idioma también muy arraigado como es el guaraní «, afirmó.

En su criterio, el video en Tik Tok también insinúa que el terere cambia la personalidad de las personas que la consumen. “El caso debería ingresar a la sesión en la Cámara de Diputados el próximo miércoles, nosotros esperamos alguna comunicación oficial al respecto de la

Cancillería boliviana, y de sentirnos satisfechos, creo que dejaríamos sin efecto cualquier tipo de declaración”, explicó.

El legislador indicó que el terere es una bebida que se acostumbra consumir regularmente en Paraguay y el idioma guaraní es la segunda lengua en ese país. Además, considera que como embajador de un país plurinacional la broma de Cronenbold cayó muy mal. «Lógicamente no podemos dejar pasar por alto porque no estamos hablando de cualquier ciudadano, sino del representante del gobierno boliviano ante el Paraguay u lógicamente cualquier acto que tenga un diplomático repercute o positivamente o negativamente, en este caso negativo. No se condice con la conducta que debe tener un diplomático, está muy lejos de la conducta habitual de una persona que tenga experiencia en diplomacia y no puede quedar sin ninguna reacción desde nuestra posición de parlamentarios», lamentó.

