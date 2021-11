Pequeño productor reclama que el INRA no ordena a la Policía hacer cumplir desalojo de avasalladores

Santa Cruz.- Hugo Ramón Gutiérrez, un pequeño productor de Pailón siente rabia e impotencia desde el 20 de junio, cuando desconocidos violentaron los ingresos a sus predios y pese a que existe una orden para expulsar a los avasalladores, señala que el INRA no ordena a la Policía que la haga cumplir. Vive encerrado con sus animales y ya ha perdido una siembra y está a punto de perder otra.

“Esto me tiene abrumado, no puedo salir de esta situación. Me siento con una impotencia única”, se lamentaba Gutiérrez.

El hombre contó que el 20 de junio cerca de 80 personas cortaron los alambres del predio Río Grande de 17 hectáreas. Desde un principio los invasores señalaron que esos eran predios fiscales; sin embargo, Gutiérrez, con papeles en mano señaló que nunca tuvieron esa figura.

Producto del avasallamiento ya ha perdido unos 5.000 dólares de la siembra invierno y está a punto de perder también la de verano. Debido a la situación vive con dinero que se ha prestado de sus familiares pues pese a todo aún tiene la esperanza de recuperar sus terrenos.

Desde que los avasalladores conviven con él en su predio, el hombre se ha visto obligado a vivir encerrado con algunos de sus animales, otros están en propiedad de un vecino.