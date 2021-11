Perú vs. Bolivia: Marcelo Martins, el goleador de las Eliminatorias del que la ‘bicolor’ deberá tener cuidado

En poco más de una semana se dará el reinicio a las Eliminatorias Sudamericanas con la fecha 13, y los equipos ya se preparan para luchar sus últimas chances de clasificación. La selección peruana recibirá a su similar de Bolivia en el Estadio Nacional, pero deberá ser precavida con su elemento más importante: Marcelo Martins.

Actualmente, el atacante boliviano es el máximo goleador del proceso clasificatorio con 8 tantos y uno de los culpables directos de que ‘La Verde’ aún tenga chances de poder soñar con ir al Mundial de Qatar 2022. Razones de peso para tenerlo en la mira.

Por ello, en esta nota veremos los goles y las víctimas que han sufrido con el oportunismo del goleador sudamericano:

Argentina

La ‘Albiceleste’ fue el primer rival al que Martins anotó. Sucedió por la segunda fecha de las Eliminatorias. Los bolivianos recibían a los argentinos en un duelo que fue triunfo para Lionel Messi y compañía con anotaciones de Lautaro Martínez (45′) y Joaquín Correa (79′). El gol de Marcelo llegó a los 24 minutos, tras una gran jugada de Alejandro Chumacero, quien transitó por el sector izquierdo de campo rival, penetró el área y sacó un centro preciso que fue bien cabeceado por el ‘9′ del Altiplano y la mandó a guardar.

Ecuador

En la fecha 3 le tocó medirse ante Ecuador, a quien le dejó su marca personal. Si bien ese encuentro fue derrota para Bolivia por 3 a 2, Martins aprovechó un saque de esquina cobrado por Juan Carlos Arce, para ganar por alto a la defensa ‘tricolor’ y poner de cabeza el empate transitorio a los 60 minutos.

Paraguay

Los ‘guaraníes’ sufrieron la gran capacidad goleadora del delantero boliviano. En esta ocasión, por la fecha 4, fue un empate 2 a 2 entre ambas selecciones. Martins anotó el primero de su equipo a los 41 minutos, tras un pase rasante de Erwin Saavedra, quien vio a su delantero libre, le cedió el balón y este con un zurdazo esquinado venció el arco defendido por Antony Silva.

Venezuela

Los venezolanos sufrieron la presencia de Martins en el ataque de Bolivia. Esta vez, lo hizo por partida doble que significó el triunfo por 3 a 1 en aquel partido jugado por la fecha 7 en La Paz. El primero llegaría a los 5 minutos de haber iniciado el encuentro. Jorge Flores progresó por su banda izquierda y sacó un centro pasado que encontró a Marcelo completamente solo y anotó con un disparo cruzado. El segundo tanto llegaría a los 83 minutos, luego de un centro milimétrico de Diego Bejarano a la cabeza del goleador, quien remató fuerte para poner su segunda anotación en el partido.

Chile

La selección ‘sureña’ no pudo hacer respetar la casa y empató 1 a 1 con ‘La Verde’ por la fecha 8. Y es que cuando parecía que los 3 puntos se quedaban en Chile, apareció Marcelo Martins a los 82 minutos para poner de penal el empate y su sexto gol hasta ese momento en las Eliminatorias.

Uruguay

Si bien en este encuentro disputado por la fecha 6 los ‘charrúas’ lograron imponerse por 4 a 2, el atacante de origen brasileño dejó su huella en el marcador por partida doble. El primero llegó a los 59′, donde el delantero aprovechó un mal pase hacia atrás de la defensa uruguaya y venció a Fernando Muslera con un remate que le salió mordido, pero aun así terminó en gol. La siguiente anotación llegó a los 84 minutos por la vía de penal, decretando así su octavo tanto en las Eliminatorias.

CON LA MIRA EN PERÚ

El delantero del Cruzeiro aún no ha podido anotarle a la ‘bicolor’ en el presente proceso clasificatorio. Y es que en el partido de ida, pese al triunfo por 1 a 0 de su equipo, no estuvo fino de cara al arco. Un remate suyo lo sacó milagrosamente Pedro Gallese y luego no tuvo otra más.

Marcelo Martins es un delantero centro que se mueve por todo el frente de ataque. Si bien destaca en el juego aéreo gracias a su 1.83 m., también sabe posicionar su cuerpo para luchar con los defensas y sacar jugadas imprevistas. Sin duda, un atacante de peligro que Ricardo Gareca deberá analizar al detalle para evitar un resultado negativo para los intereses de la selección peruana.