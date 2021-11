Piraí Vaca renace con repertorio nuevo en escenarios de 3 urbes

Fuente: paginasiete.bo

Jorge Soruco / La Paz

El guitarrista Piraí Vaca renace en su nuevo ciclo de conciertos denominado Renacimiento. El reconocido intérprete cruceño actuará en dos escenarios paceños a partir de mañana, iniciando así una gira por el eje central de Bolivia.

El nombre de la temporada no es casual para el artista. “La pandemia produjo muchos cambios. En mi caso particular fueron físicos y espirituales muy intensos, ya que yo me enfermé. Eso hizo que viera las cosas de una forma distinta y que éste sea un período de Renacimiento” explicó Vaca.

Con las presentaciones de esta semana, el guitarrista también inicia una nueva etapa creativa. El repertorio que presentará se aleja del que estuvo promocionando los últimos meses a propósito del reciente lanzamiento de su DVD Ángel de la lluvia.

“Los recitales no tienen nada que ver con la propuesta de Ángel de la lluvia. Sólo una de las piezas del DVD, Alfonsina y el mar, estará presente en los conciertos, y sólo como una posibilidad si es que el público la pide”, adelantó el artista cruceño.

De música nacional a pop

El nuevo repertorio está formado por composiciones de los Andes, valles y llanos bolivianos. También incluye versiones especiales de temas tradicionales de la música cruceña realizadas por el mismo Vaca .

“Son arreglos que los tenía pendientes desde hace mucho tiempo. Fueron comisionados por la Secretaría de Culturas de Santa Cruz. Quedé muy contento por como salieron”, agregó. Las versiones fueron acondicionadas a tres ritmos distintos.

En la temporada Renacimiento, Piraí también interpretará música pop con arreglos de clásicos como Bohemian Rhapsody de Queen o Tears in heaven de Eric Clapton. Y también incluirá una selección de piezas latinoamericanas de diversos países.

La Paz, en el arranque

En La Paz los conciertos de jueves y viernes se realizarán en el Teatro Nuna (calle 21 de Calacoto, 8509, a la altura de la parada del bus PumaKatari). Comenzarán a las 20:00. Las entradas costarán 120 bolivianos.

El sábado, Vaca se presentará en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez (calle Genaro Sanjinés esq. Indaburo). En este escenario la música se iniciará a las 18:30. El costo de las entradas es de 90 bolivianos en platea y palcos, 70 en anfiteatro y 50 en la sección de galería.

Todos los conciertos serán 100% presenciales. Vaca aseguró que no se registrarán, a diferencia de otras presentaciones ocurridas en meses anteriores.

“Para mí es muy especial que podamos volver a compartir en vivo con el público. Ésa es otra señal del período de renacimiento que estamos viviendo, que nos permite regresar poco a poco a la normalidad, aunque con innovaciones y nuevas ideas, producto de un proceso de reflexión”, consideró el guitarrista.

La gira

Posteriormente Vaca viajará a Cochabamba, donde actuará el 13 y 14 de noviembre en el Teatro Achá. El 20 y 21 se presentará en el Museo Artecampo de Santa Cruz, su ciudad natal, cerrando la gira.

“Qué alegría finalmente compartir en el escenario esta fuerza intensa que siento dentro. Estoy feliz del reencuentro”, agregó.

Paralelamente Piraí continúa impulsando su tienda on-line. Allí vende no sólo su producción discográfica -en formato físico y digital- sino también las partituras de los arreglos que interpreta. Asimismo, mediante una alianza con la plataforma de streaming Mowis de Colombia, difunde su reciente DVD.

Premiado guitarrista