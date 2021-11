Primero año de Arce: Economista señala que la reactivación es lenta y el desempleo ronda el 6%

El gerente del IBCE explicó que los pronósticos de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Cepal señalan que Bolivia puede llegar a crecer entre un 5 al 5.5%; sin embargo, en caso de cumplirse la proyección más optimista todavía no se llegará a las cifras del 2019.

Gary Rodríguez explicó que es necesario un esfuerzo «mayúsculo» para que la economía boliviana recupere las cifras del 2019, cuando no había la pandemia.

