¿Qué fue el caso Fondioc en Bolivia por el que fueron sentenciados Adolfo Chávez y tres exdirectores?

El Tribunal Cuarto de Sentencia en Santa Cruz dictó sentencia condenatoria en contra del dirigente indígena Adolfo Chávez; los exdirectores del Fondo Indígena o Fondioc, Elvira Parra, Daniel Zapata y Marco Antonio Aramayo por el desfalco en ese fondo que ahora se llama Fondo de Desarrollo Indígena (FDI).

Fuente: https://brujuladigital.net

El exdirigente de la de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez Beyuma, fue declarado autor del delito de incumplimiento de contratos y se le impuso la pena privativa de libertad de cinco años a cumplir en el Penal de Palmasola, según informa Los Tiempos.

En el caso de Parra fue condenada a cinco años por la comisión del delito de conducta antieconómica.

Por otra parte, Zapata y Aramayo fueron condenados por el delito de incumplimiento de deberes con condenas de cinco y tres años de privación de libertad, respectivamente.

“Tomando en cuenta que los condenados Marco Antonio Aramayo y Elvira Parra ya cumplieron la condena el Tribunal dispuso que inmediatamente se expida mandamiento de libertad, salvo que estén detenidos por otras causas”, detalla el reporte que se dio a conocer sobre el juicio.

El 27 de julio de 2019, el Tribunal Cuarto de Sentencia en lo Penal de Santa Cruz inició el juicio oral en contra del exdirigente de la Cidob, Adolfo Chávez Beyuma y otros, por irregularidades registradas en la administración de recursos del Fondo Indígena, el exdirigente debía elaborar proyectos para las regionales de tierras bajas y una vez que estén a diseño final, debía financiar los mismos con recursos de dicha entidad, en este proyecto se observaron irregularidades en la transferencia de 902.008 bolivianos en favor de la Cidob en la gestión 2010-2011.

Ayer en la madrugada, el otrora dirigente de la Cidob fue arrestado en el aeropuerto internacional Viru Viru de Santa Cruz cuand se disponía a viajar a Escocia para participar en la cubre climática COP 26 para denunciar, según dijo uno de sus abogados, las graves vulneraciones del gobierno de Luis Arce a los derechos de los pueblos indígenas como los avasallamientos de los territorios.

«Si de eso de trata (exFondioc) habría que reclutarla a Nemesia Achacollo y todos los demás interculturales porque ellos sí tienen proyectos fantasma» denunció Chávez en declaraciones registradas por la periodista Mercedes Fernández, ayer.

En 2015 se destapó un millonario caso de corrupción en el llamado Fondo Indígena o Fondioc que fue creado para financiar proyectos de desarrollo para los pueblos indígenas y campesinos durante el mandato de Evo Morales.

No obstante, autoridades, dirigentes de las organizaciones sociales del MAS, embajadores y parlamentarios desfalcaron más de 1.000 millones de bolivianos aunque hasta ahora no se conoce a ciencia cierta la cantidad de recursos públicos que no fueron recuperados porque la Fiscalía no avanzó en las investigaciones y sólo concentró el caso en algunos sindicados contrarios al gobierno de Morales.

Ese es el caso de Chávez, quien tuvo que salir de Bolivia para evitar una persecución política en su contra, pero ahora que regresó al país afronta una sentencia que podría llevarlo a la cárcel.

El caso más dramático es el de Antonio Aramayo, exdirector de Fondioc, que ya lleva más de tres años detenido de manera preventiva en el penal San Pedro de La Paz acusado por más de 200 juicios en su contra y con un salud quebrantada.

Paradójicamente, él fue uno de los denunciantes del desfalco millonario que alcanzó a las altas esferas del Gobierno como la exministra Nemesia Achacollo, otrora presidenta del Fondioc, que con la llegada de Luis Arce al poder fue exonerada de toda responsabilidad en este caso pese a los indicios por los que estuvo detenida preventivamente.

La actual cónsul en Puno y excandidata del MAS a la Gobernación de La Paz, Felipa Huanca, también estuvo implicada en el desfalco pero fue liberada de culpa por las autoridades judiciales.

Dirigentes afines al MAS como Juanita Ancieta, Ever Choquehuanca, Hilarión Mamani, Rodolfo Machaca entre otros no fueron investigados pese a que existen registros de desembolsos de recursos públicos a sus cuentas personales.

Elvira Parra, otrora director de Fondioc, también permanece detenida pese a que negó en varias oportunidades su responsabilidades en los hechos denunciados porque ella se limitó a cumplir las resoluciones del directorio del Fondioc integrado por ministros de Evo Morales y dirigentes de las organizaciones sociales.