Recesión deja a Tarija entre las regiones más pobres de Bolivia

Según datos de la Encuesta de Hogares 2020 del INE, el índice de pobreza en el departamento es de 42% y la pobreza extrema 17,1%, ubicando a Tarija en el tercer lugar, después de Potosí y Chuquisaca.

El desempleo y la migración de profesionales jóvenes es el resultado de una recesión económica que atraviesa el departamento desde hace cinco años, situación que se atribuye a la caída de ingresos de la renta petrolera y al modelo productivo dependiente de los hidrocarburos. Esos aspectos han provocado que Tarija se ubique entre las regiones con mayor índice de pobreza y extrema pobreza del país.

Datos de la Encuesta de Hogares 2020 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dan cuenta que el índice de pobreza en Tarija era de 34,3% en 2016 y se incrementó a 42% en 2020, y en caso de extrema pobreza, en similar periodo, de 10,8% ascendió a 17,1%. Tarija, junto a Potosí y Chuquisaca son los departamentos con mayor pobreza en Bolivia.

Para el analista económico, Fernando Romero, lo llamativo es que Tarija es el único departamento del país que incrementó los índices de pobreza y extrema pobreza en los últimos cinco años, pese a que en los últimos 15 años la venta de gas a Brasil y Argentina generó casi 50 mil millones de dólares.

Agregó que el despilfarro de recursos y el elevado gasto público, dejó a las instituciones públicas de Tarija con una “enorme” deuda a empresas privadas, a lo que se suma la crisis que generó la pandemia. “No solo la parte económica es crítica, los indicadores sociales detrás de la pobreza es que se tiene violencia, abandono de hogar, niños que dejan las escuelas y universidades, robos (…)”.

Explica que la situación de Tarija es producto del modelo económico nacional y departamental que no logró diversificar la economía ni invertir los recursos económicos que se generaron por la venta de hidrocarburos para crear empleos sostenibles.

“Se ha gastado el dinero en obras de poco impacto o de impacto a corto plazo, y eso ha hecho que después de haber manejado como Estado y departamento mucho dinero no hayamos cambiado el modelo económico ni la matriz productiva. En el caso de Tarija, seguimos siendo un departamento tan dependiente de los hidrocarburos”.

Por lo tanto, no es de extrañar que, por esa dependencia de la renta petrolera y la caída de los precios en el mercado internacional de los hidrocarburos y los volúmenes de producción en Tarija, la economía haya decrecido.

Por su parte, José Luís Porcel, diputado y economista, recordó que el departamento está en recesión económica desde hace más de seis años, por tanto, la tasa de crecimiento es negativa, lo que significa una caída de los ingresos económicos, afectando directamente en el desempleo, el consumo y el bienestar de la población, aspectos que se traducen en empobrecimiento.

“Lo fastidioso y alarmante de esto es que va a continuar, porque además se tiene una situación económica del país muy delicada y Tarija básicamente el 99% de sus exportaciones son relacionadas con hidrocarburos. Excepto la Cadena de Uvas, Vinos y Singanis, que da trabajo a unos 3.500 productores, pero eso no es suficiente y eso se refleja en que nuestros jóvenes profesionales y fuerza laboral migren a otros lugares porque no hay alternativas y eso no va superarse rápidamente”.

Mientras, Elvio Díaz, secretario General de la Federación de Campesinos, apunta a dos factores como causantes del incremento de la pobreza en el departamento; uno por la mala administración de la economía y la relación de las autoridades locales con el Gobierno nacional; por otro lado, la falta de inversión pública que se ve afectada por los paros y bloqueos constantes en la región.

“Tarija depende del Gobierno nacional para lograr el desarrollo, pero con los caprichos de algunos, la gente es la más afectada y en vez de crecer, ha bajado y en lugar de erradicar la pobreza extrema estamos incrementando. Eso nos tiene que preocupar”.

Tarija pierde unos $us 9 MM al día por bloqueos

Se estima que el departamento de Tarija pierde alrededor de 9 millones de dólares por día de paro y bloqueo, aspecto que frena aún más el desarrollo económico y empeora la situación en la que se encuentra la región, ya que se afecta a toda la población, según el analista económico Fernando Romero.

“No es el mejor momento para hacer paro, creo que se deberían haber gastado todas las instancias políticas, democráticas y sociales, para recién llegar a un paro”, comentó.

