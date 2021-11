Revilla afirma que no se irá del país y fustiga a la justicia

Fuente: paginasiete.bo

Jorge H. Quispe C. / La Paz

Ante la alerta migratoria que instruyó activar la Fiscalía, por un presunto sobreprecio de los buses PumaKatari, el exalcalde Luis Revilla aseguró que no tiene pensado dejar el país, pero a la vez fustigó a la justicia por actuar con rapidez en este caso y no acelerar las pericias judiciales por la quema de buses en 2019.

“La alerta migratoria es ilegal porque sólo se emite después que hay una decisión de arraigo de un juez y eso no ha ocurrido. Pero bueno, no me preocupa tampoco, porque yo no tengo ningún interés en dejar el país, estoy y me voy a quedar en Bolivia de cualquier manera”, señaló el exburgomaestre paceño desde Santa Cruz, donde vive actualmente.

El miércoles, la Fiscalía solicitó a la Dirección General de Migración la activación de la alerta migratoria en contra de Revilla en el marco del caso de presunto sobreprecio en la compra de la primera flota de buses PumaKatari que denunció Jesús Vera, de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz afín al Movimiento Al Socialismo (MAS).

Revilla rechazó la acusación. “La adquisición de los buses se hizo por licitación pública internacional; no hay contrataciones directas, ni nada de esas cosas. Todo fue licitación pública internacional de acuerdo a la normativa, los contratos han sido revisados y auditados y no hay absolutamente nada de irregular”.

El proceso de investigación tiene base en la presunta comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. “Lo que sí preocupa es la rapidez con la que la justicia actúa en unos casos a instancias de personajes como el que ha interpuesto la denuncia (Vera), el cual todos sabemos que está acusado de haber quemado los buses PumaKatari, y ahora resulta que está preocupado por los contratos de los buses”, precisó.

Revilla recordó que el Ministerio Público aún no terminó, desde 2019, de realizar “las pericias técnicas para poder establecer las responsabilidades en la quema de los buses”. En agosto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes consideró que la quema de los PumaKatari fue consecuencia de actos de premeditación y planeamiento realizados por una misma organización el 10 de noviembre de 2019. Vera fue acusado por el ataque y la quema de ellos.

Por ello, el exalcalde señala que la acción judicial es un “nuevo escenario de persecución política todos sabemos la militancia que tiene este señor (Vera es del MAS), quien trata de ocultar sus acciones en la quema de los buses”, insistió Revilla, quien no descarta acudir a instancias internacionales para defenderse.