El exministro de Defensa, Reymi Ferreira estuvo en La Revista de Unitel donde señaló que la dotación de tierras a comunidades indígenas está establecida en la Constitución. Agregó que la toma de rehenes no puede quedar impune y que no es correcto vincular al Gobierno con el grupo armado de Guarayos.

Para el exministro, en la toma de rehenes las autoridades actuaron de forma tardía; sin embargo considera que no existe mala fe y calificó el hecho como muy grave.

“Estamos hablando de una acción de armada (…) son grupos organizados, son asociaciones delictivas que en un estado de derecho, en un estado democrático, no pueden existir”, manifestó Ferreira.

“Lo que no es justo y no me parece correcto es que se quiera vincular al Gobierno en la protección (del grupo armado) o como si lo estuviera dirigiendo”, agregó.

Sobre el bloqueo en San Julián, Ferreira dijo que por las declaraciones que escuchó, la medida de protesta fue instalada exigiendo la dotación de tierras y no en apoyo al grupo que tomó de rehenes a civiles, policías y periodistas.

“No han bloqueado por el tema de Las Londras, han bloqueado por otro tipo de reivindicaciones, están hablando de la ralentización de los procesos de saneamiento de tierras”, señaló. Ferreira señaló que lo que la dotación de tierras fiscales a comunidades campesinas indígenas es un mandato de la Constitución y lo que se quiere es criminalizarlo.

Agregó que los problemas sobre el saneamiento y dotación de tierras lleva varios años especialmente en la provincia Guarayos, donde señala que existe una sobreposición de terrenos que fueron entregados.