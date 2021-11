Robots de Boston Dynamics imitaron videoclip de The Rolling Stones

Boston Dynamics se ha hecho del hábito de compartir periódicamente vídeos lúdicos que sacan a relucir la potencia de sus robots. Con anterioridad pudimos verlos realizando una coreografía o completando un circuito de parkour.

Ampliando esta galería, la compañía filial de Hyundai publicó un nuevo vídeo, en el que algunos de sus ejemplares imitaron, con una notable sincronía, el célebre videoclip de la canción Start Me Up de The Rolling Stones.

Spot Me Up, la versión robótica del videoclip de Start Me Up

Este año se cumplen cuatro décadas del lanzamiento de Start Me Up, una de las canciones emblema de The Rolling Stones. Parte de su trascendencia en la cultura popular radica en su vídeo musical, que junto con presentar a la banda en acción, muestra al vocalista de la banda, Mick Jagger, con un potente desplante escénico.

Boston Dynamics, la compañía que durante los últimos meses ha publicado varios vídeos que muestran la versatilidad y agilidad de estos robots, repitió el ejercicio, pero esta vez imitando el vídeo de la citada canción del conjunto británico.

El nuevo vídeo se titula Spot Me Up, haciendo un claro juego de palabras entre el título de la canción y el nombre coloquialmente asignado a estos “perros robot”.

La pieza audiovisual presenta una versión de la canción reducida a casi un minuto y medio, que en pantalla dividida entre el clip original y el recreado, demuestra una casi perfecta sincronía entre ambas ediciones. Los juegos de cámara siguen una secuencia de planos calcada a la del vídeo original, permitiendo apreciar de mejor forma los movimientos imitados por los robots. Hay aspectos notables, como la imitación de Mick Jagger hasta en el lip-sync de la voz; así como también hay algunos puntos más discretos, como la imitación del baterista, el recientemente fallecido Charlie Watts, limitada probablemente por la disposición de las extremidades del robot.

Este vídeo contó con la autorización de la banda, pues aparecen mencionados en sus créditos The Rolling Stones, su estudio de grabación y su sello discográfico como colaboradores del proyecto.

Esta recreación robótica no es el primer vínculo de esta canción con el mundo tecnológico. Anteriormente, Start Me Up fue utilizada como la canción de la campaña de lanzamiento de Windows 95, en alusión al entonces novedoso Menú Inicio.

Tiempo atrás, los robots de Boston Dynamics se vieron envueltos en algunas polémicas de seguridad, que finalmente terminaron radicando en un dilema de intenciones al momento de su uso. Fuera de aquello, con estas demostraciones audiovisuales, más otras intervenciones, como su reciente aparición en el show de medio tiempo de un partido de fútbol americano en Boston, claramente la compañía busca patentar frente al público la capacidad de sus robots, que puede llegar a utilidades más allá de la carga de objetos pesados o la ejecución de rutinas de seguridad.