Salma Hayek reveló que lloró al ver “su cara morena” como heroína de Marvel

La actriz originaria de Veracruz narró el emotivo momento que vivió cuando se volvió parte de “Eternals” de Marvel en el papel de Ajak

La actriz mexicana, Salma Hayek, quien ha triunfado en Hollywood durante las últimas décadas, reveló que se sintió sumamente conmovida al ver a una mujer latina y con tez morena, ella misma, caracterizada como una superheroína en una gran producción de Marvel.

Durante una entrevista con Despierta América, la actriz originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, narró con suma emoción el emotivo momento que vivió cuando se puso el traje de la película en la que comparte créditos con Angelina Jolie.

“Cuando me lo puse (el traje) me solté a llorar. No así de telenovela, pero se me salieron las lágrimas y dije: ’Qué pasó aquí’. La imagen me dio algo, y pensé por qué, vi mi cara morena (…) Vi mi cara morena en el traje de héroe y al ver mi cara, vi tu cara”, expresó refiriéndose al entrevistador, quien también es latino.

“Vi mi cara de niña, que tuvo que tener tanto calor para soñar grande, vi la cara de todas las niñas. Y fue una cosa grande. Y me di cuenta de que se había abierto una puerta a donde yo no entraba sola, sino que detrás de ese traje íbamos todos los latinos juntos que esperábamos tanto este momento”, expresó entre lágrimas, luciendo completamente conmovida.

Cast member Salma Hayek poses at the premiere for the film «Eternals» in Los Angeles, California, U.S. October 18, 2021. REUTERS/Mario Anzuoni

Hayek dará vida a Ajak en la película de Eternals que se estrenará este 6 de noviembre, así la actriz veracruzana se convertirá en la segunda mexicana en incursionar en el Universo Cinematográfico de Marvel.

El personaje de Ajak es miembro de los Eternos Polares, un grupo de seres inmortales, pues sus apariciones datan desde el año 2500 A.C de ahí el origen del nombre “Eternals”; el personaje interpretado por Hayek, será uno de los personajes más sobresalientes de la cinta, por lo que se espera que continue un largo tiempo dentro del UCM.

Actualmente, Marvel es una de las franquicias más exitosas para los cines, varios de los actores más importantes desearían estar en alguna producción, pues estas se ven en todo el mundo y son tendencias todos los días.

Al día de hoy, hay varios connacionales que han pasado a llamar la atención tras sus sorpresivas apariciones ya sea para darles voz, como diseñadores o lo mejor para interpretar algún personaje de este infinito universo.

Las protagonistas de Eternals se presentan en la Comicon Las protagonistas de Eternals se presentan en la Comicon

David Zepeda sopresivamente apareció en las imagenes filtradas en redes sociales de la película Venom: Let there be a carnage (Venom: Carnage liberado); Otro de los mexicanos que sorprendió fue Tenoch Huerta, el actor fue escogido por Marvel para formar parte de los actores convocados por el director Ryan Coogler en Black Panther: Wakanda Forever.

Información The Illuminerdi, reporta que Tenoch será el responsable de encarnar al villano Namor the Submariner, aunque todavía no se revela si este será el papel que encarnará en dicha cinta, la película llegará el 8 de julio de 2022.

Uno de los acotres predilectos del cine mexicano es Joaquín Cossío quién se integrará al Universo de Marvel para interpretar a Wolwerine líder de los X-Men, en una versión latinoamericana del pódcast: Wolverine: La noche larga.

El actor conocido por su aparición como El Cochiloco en la película El Infierno, prestará su voz a Logan, sin embargo, esta no es la primera vez que forma parte del Universo Marvel pues en su momento dio voz a Scorpion, en la cinta animada Spider-Man: into the Spider-Verse, de 2018, la cual tuvo una participación de edición de muchos mexicanos.

