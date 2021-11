Siete entes cívicos van al paro y sectores del MAS salen en defensa del Gobierno

Fuente: paginasiete.bo

Leny Chuquimia / La Paz

Cívicos de al menos siete regiones del país acatarán el paro indefinido, que empezará mañana, en exigencia de la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo. Sectores sociales y bastiones del MAS advierten que resistirán la medida y defenderán al gobierno de Luis Arce.

“Como Conade (Coordinadora Nacional de Defensa de la Democracia), estamos apoyando el paro de los gremiales. Como no hay una convocatoria centralizada, los gremiales y el transporte pesado realizarán sus marchas, a eso se sumarán las movilizaciones de los cívicos y de las plataformas”, dijo el representante del Conade, Manuel Morales.

Hasta la mañana de ayer, luego de varias reuniones, los comités cívicos de Tarija, Oruro y Potosí determinaron que se sumarán al paro junto con sus pares de Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca y Beni. El ente paceño negó su participación. En este caso son los gremiales, transportistas quienes convocaron a la medida.

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, indicó que ayer se tuvo una reunión de coordinación con el sector gremial, de transporte y salud. Afirmó que la población puede estar tranquila, ya que se tomarán acciones para que haya atención médica, vacunación para evitar más contagios, abastecimiento y transporte.

“Estamos tratando de que el pueblo no sufra en ningún momento. Queremos que su justo reclamo sea escuchado, pero que tampoco nosotros seamos los damnificados”, afirmó.

En Potosí, además de sumarse al paro movilizado, con cierre de mercados y paralización de actividades, se determinó declarar personas no gratas al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca, cuyo arribo a las celebraciones del 10 de noviembre está previsto.

“Si no hay soluciones para Potosí, es mejor que no vengan. No nos han atendido nuestras demandas añejas”, dijo el presidente del Comité Cívico Potosinista, Juan Carlos Manuel.

Francisco Figueroa, dirigente de la Confederación de Gremiales, indicó ayer, tras una asamblea del sector, que el lunes realizarán una gran marcha. Dijo que en la movilización se confirmó la participación del transporte de carga nacional e internacional.

Similar medida se tomó en Santa Cruz, donde el transporte urbano acordó apoyar a los gremiales de ese departamento en la movilización.

En Oruro, el Comité Cívico Ad Hoc, representado por Adolfo Camacho, llamó a acatar el paro indefinido desde este lunes. Asimismo, otra facción que asegura tener la representatividad del ente liderado por Cecilio Pérez rechazó la medida por considerarla política.

Sectores y bastiones del MAS se atrincheran en defensa de Arce

Desde los sectores sociales afines al MAS, afirmaron que el lunes sus bases saldrán a desbloquear las calles. Así, esperan garantizar la libre circulación y el trabajo de las facciones de gremiales y transportistas que no acatarán el paro.

Asimismo, si bien los cívicos departamentales de Santa Cruz llamaron al paro, varios municipios orientales rechazan la medida. Warnes y San Julián son dos de ellos.

“Las organizaciones vivas de San Julián rechazamos el paro porque es político. No lo vamos a permitir”, indicó ayer uno de los dirigentes en contacto con la prensa.

Similar comunicado hicieron las organizaciones sociales de Trinidad, en Beni. Campesinos, maestros, interculturales, trasportistas y otros sectores aseguraron que la región saldrá a trabajar.

“Los militantes no vamos a permitir que haya ese paro, que pequeños grupos quieran manifestarse. Todos vamos a salir a trabajar”, sostuvo el ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Campesinos del Beni, Harley Limpias.

En El Alto, el dirigente de los gremiales minoristas, Rodolfo Mancilla –afín al MAS– defendió la norma cuestionada y sostuvo que su sector no realizará ninguna movilización.

Los ministros también salieron en rechazo a la medida. El ministro de Salud advirtió con sanciones al personal médico que acate el paro, mientras que la ministra de la Presidencia advirtió perdidas millonarias.